11.05.2017 10:07:49

Gölbaşı'nda metruk binalar yıkılıyor.

Gölbaşı Belediyesi, mahallelerde bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan yapılarla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

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Gölbaşı Belediyesi, mahallelerde bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan yapılarla ilgili çalışmalarına devam ediyor.Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde estetiği bozan, yıkılma riski nedeniyle can güvenliği açısından tehlike arz eden binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapılarla ilgili şikayet ve talepleri acilen işleme alıyor. Son olarak Selametli Mahallesi'nde yıkım çalışması gerçekleştiren ekipler, çevredeki vatandaşlar için tehlike arz eden metruk binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi. Bu yapıların yıkım hafriyatı Gölbaşı Belediyesi tarafından kaldırılıyor.