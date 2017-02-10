10.02.2017 16:04:31

Gölbaşı Metem Hatıra Ormanına 2 bin fidan dikildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Adıyaman-Gölbaşı 2.kilometresinde bulunan Metem Hatıra Ormanına fidan dikildi.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Adıyaman-Gölbaşı 2.kilometresinde bulunan Metem Hatıra Ormanına fidan dikildi.Hatıra ormanını genişletmek amacıyla hatıra ormanında bulunan boş alanlara yeni ağaç fidanları dikilerek hatıra ormanı genişletildi.fidan dikim törenine Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Öz, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Sarıgül, Hakim Merve Uzun, Hakim Latife Öztürk, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Bekir Gaznevi, İlçe Jandarma Komutanı Personel Binbaşı Serdar Atakan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürleri Hasan Ataş ve Müslüm Ayaz, Orman İşletme Şefliği Personelleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.Metem Hatıra Ormanına katılımcılar tarafından yaklaşık 2 bin ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.