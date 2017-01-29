29.01.2017 17:20:16

Gölbaşı ilçesinde uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs, polis ekipleri tarafından ilçe girişinde yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs, polis ekipleri tarafından ilçe girişinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Bursa'da uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında yakalama kararı bulunan S.K., Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu Gölbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.K., emniyette tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.