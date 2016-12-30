30.12.2016 12:25:08

Gölbaşı ilçesinde şehit çocuklarına diz üstü bilgisayar hediye edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından'Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi' kapsamında, şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye edildi.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından"Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi" kapsamında, şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye edildi.Van'ın Gürpınar İlçesinde bölücü terör örgütüne yönelik icra edilen operasyon esnasında askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan 31 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Özer Salik'in eşini ve çocuklarını oturdukları evlerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysi Direk tarafından ziyaret edildi.Şehit ailesini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysi Direk'e, Gölbaşı Sosyal hizmet Merkezi Müdürü Arif Özdemir, TÜMŞAD Adıyaman Şubesi Başkanı Haci Erdengi eşlik etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi' projesi kapsamında ve Türkiye Halk Bankası sponsorluğunda şehit çocukları olan Efe ve Nisa Nur Salik'e birer adet dizüstü bilgisayar hediye edildi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysi Direk burada yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin bize emaneti olan kardeşlerimize, Emine Erdoğan Hanımefendinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri proje kapsamında Türk Milletinin ufak bir teşekkürü olarak dizüstü bilgisayarları kendilerine takdim ettik. Bunun anlamı kendilerinin yanında olduğumuzu ve kendilerini unutmadığımızı göstermekti. Şehitlerimiz yapılacak fedakarlığın en büyüğünü yaptılar. Biz sizleri şehitlerimizin bize emaneti olarak görüyoruz. Proje kapsamında destek veren Türkiye Halk Bankası yöneticilerine teşekkürlerimi bir borç bilirim" şeklinde konuştu.