27.02.2017 17:27:45

Gölbaşı Belediyespor kadın futbol takımı 3 puanı aldı

Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden Gölbaşı Belediyespor Kadın Futbol Takımı, ikinci sıradaki Kayseri Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

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Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden Gölbaşı Belediyespor Kadın Futbol Takımı, ikinci sıradaki Kayseri Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.Kadınlar 3. Lig'in 14. hafta maçında Gölbaşı Belediyespor Kadın Futbol Takımı, ilk golünü Fatma Arzum Ercan ile attı. Ardından Hacer Aşıcı'nın attığı ikinci golle puanını 19'a çıkaran kadın futbol takımı 7. sıradaki yerini korudu.Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal, takım oyuncularının ilk yarıda oyuna ağırlığını fazlasıyla koyduklarını belirterek, "Kadınlar Liginde farklılık oluşturabilmek adına düşüncelerini her anlamda sahaya yansıtan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Kulüp olarak antrenörlerimiz ve sporcularımızı gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.