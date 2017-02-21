21.02.2017 09:53:40

Gölbaşı Belediyesi öğrencilere YGS kitapları dağıttı

Gölbaşı Belediyesi tarafından Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) hazırlanan lise 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine 'YGS Son 10 Yılın Çıkmış Soruları ve Çözümleri' soru bankası kitabı dağıtıldı.

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Gölbaşı Belediyesi tarafından Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) hazırlanan lise 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine 'YGS Son 10 Yılın Çıkmış Soruları ve Çözümleri' soru bankası kitabı dağıtıldı.Öğrenciler için hazırlanan soru bankasında, Türkçe, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü, Matematik, Geometri, Analitik Geometri, Fizik, Biyoloji ve Kimya derslerinin son 10 yıl içerisinde çıkmış soruları ve çözümleri yer alıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, öğrencilerin kendileri için belirlediği en büyük hedefin YGS'yi başarılı bir şekilde atlatarak istedikleri bölümleri okuyabilmeleri olduğunu belirtti.Mart ayında yapılacak sınavda öğrencilere fayda sağlamak amacıyla Gölbaşı Belediyesinin YGS için sınav soruları ve çözümlerinden oluşan kitabı hazırladığını ifade eden Duruay, "Bu zorlu yolda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gölbaşı Belediyesi olarak eğitim-öğretim alanında geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanındayız" dedi.Üniversite sınavına girmek isteyen öğrenciler de, soru bankası kitaplarını Gölbaşı Belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden temin edebilecek.