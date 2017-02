03.02.2017 18:39:52

Gölbaşı Belediyesi Eymir'deki kuşları besledi

Eymir Gölünü'nün donması sebebiyle yaşam ve beslenme alanları azalan kuşlara Gölbaşı Belediyesi yardım etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Eymir Gölünü'nün donması sebebiyle yaşam ve beslenme alanları azalan kuşlara Gölbaşı Belediyesi yardım etti.Eymir Gölünde yaşayan kuşların soğuk geçen kış aylarında hayatta kalmalarına yardımcı olmak için Gölbaşı Belediyesi harekete geçti. Fırınlardan bayat ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek ve değerlendirmek amacıyla Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından toplanan ekmekler, Eymir Gölü'ndeki kuşlara veriliyor.Gölde 19 yıldır hizmette bulunan işletme sahibi Ahmet Özer, kış aylarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ile gölün donması nedeniyle kuşların aç kaldığını söyledi. Her sabah gölün kıyı şeridinin belli bir kısmını kırdığını aktaran Özer, "Her gün kuşları beslemek gerekiyor. Gölbaşı Belediyesi Başkanımız Fatih Duruay, bize ekmek göndermeye başladı. Zabıta arkadaşlarımız hemen hemen her gün gelip, 4-5 çuval ekmek getiriyorlar. Bu sayede kuşları besliyoruz. Başkan Duruay'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.