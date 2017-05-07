07.05.2017 19:03:53

Gol düellosunun galibi Göztepe

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde Göztepe'ye 6-5 yenildi.

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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde Göztepe'ye 6-5 yenildi.Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş, maçta 2 farklı 45 dakika içerisinde kaldıklarını belirterek, "Bir sezonu bir 45 dakikaya ya da diğer 45 dakikaya değerlendirmesini yapmak durumundayız. İlk devre son derece isteksiz, son derece arzusuz oynayan bir takım vardı. İkinci devrede tekrar hayata dönmeye başlayan, belki de Türkiye'de ilk kez tarih yazacaklardı. Maalesef talihsiz 2 tane gol yedik. İkinci devrede gösterdikleri mücadeleden dolayı çocuklarımı tebrik ediyorum. Mersin İdmanyurdu'na tavsiyem taşıma suyuyla değirmen dönmez. Taşıma suyuyla değirmenin dönmeyeceğini artık Mersin İdmanyurdu tarafından bilinmesi gerekiyor. Yıllardır borç batağından kurtulmak, yoksulları, kimsesizleri oynamamak adına belki de Mersin İdmanyurdu bu öz çocuklarına, buradaki evlatlarına geri dönmek zorunda. Geldiğimiz günden beri bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu sonuçtan dolayı üzgünüz, özür diliyoruz. Matematiksel olarak belki bitmedi ama biz hayal satmayacağımızı her fırsatta dile getirdik. Çok zor koşullar altında çok zor mücadeleler verdik. Artık bu saatten sonra bu çocukların arkasında durma zamanı. Bu genç çocukları bu kulüpte tekrar yukarı çıkarma zamanı. Bazen böyle büyük camialar, dibe vururlar ve dibe vurduktan sonra çok büyük sıçramalar yaparlar. Mersin İdmanyurdu bir model yaratmalı. Ümit ediyorum ki Mersin İdmanyurdu gerçek kimliğine kavuşur ve inşallah güzel günler Mersin İdmanyurdu'nu bekler" dedi.Göztepe cephesiGöztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maçta 11 gol olduğunu hatırlatarak, "İlk yarı 4-0 biten bir maç vardı. İkinci yarı rakibimiz maçı 4-4'e getirdiğinde dakika 72 idi. 3 değişiklik yaptık. Hepsi de çok önemli sakatlıklardan dolayı yapıldı. Çocuklarımız mücadele anlamında, bu maçın ne kadar önemli olduğu anlamında önemli bir mücadele verdiler. Teknik açıdan hayatımda ilk defa değerlendiremeyeceğim bir maç oynadık. Maçın pozisyonlarını kağıda sığdıramadım. Mersin İdmanyurdu maçta mücadelesinden vazgeçmedi, teslim olmadı ve sonuç olarak 4-4'e kadar getirdi. Burada beni tek memnun eden sonuç ve birde oyuncularımın kazanma adına verdikleri mücadeledir. Biz deplasmanda çok kazanan bir takım değiliz. Bu rakibin kim olduğuyla ilgili değil takımın fobisi oluştu. Sonuç olarak maç çok önceden kopabilirdi. Futbol 90 dakikadır. 90 dakika bitmeden sonuç ne olursa olsun kazandık diye düşünmemek gerekir, bunu görmüş olduk. Bizi zorlu 2 maç bekliyor. Federasyonumuza da çağrıda bulunmak istiyorum. Kalan 2 hafta artık maçlar aynı gün ve aynı saatte oynansın. Mersin İdmanyudu'na geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.