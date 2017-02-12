Gol düellosunda kazanan İzmir ekibi oldu

12.02.2017 15:12:21

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TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu

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TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu.Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Abdullah Yılmaz x, Tevfik Özkoç x, Oktay Önge xBandırmaspor: Okan Kocuk xx, Yiğit İsmail Gökoğlan x (Mamadou Fofana dk. 54 xx), Doğan Karakuş x (Feridun Kıroğlu dk. 52 xx), Brinner Souza x, Bilal Hallaçlar x , Marino Da Silva x (Atabey Çiçek dk. 80 ?) , Gökhan Yılmaz xx, Üstün Bilgi xx, Ömer Kandemir xx, Lukas Droppa xx, Sertaç Çam xxYedekler: Ali Türkan, David Deniz Kılıç, Feridun Kıroğlu, Kıvanç Karakaş, Mamadou Fofana, Bahri Can Avcı, Atabey ÇiçekTeknik Direktör: Feyyaz UçarAltınordu: Erce Kardeşler x, Uğur Arslan Kuru x, Yusuf Acer x, Sinan Osmanoğlu x, Serkan Göksu x, Erdoğan Yeşilyurt x, Arif Morkaya x, Abdulkadir Parmak xx (Beykan Şimşek dk. 61 x), Yusuf Abdioğlu x, Okan Derici x (Barış Alıcı dk. 85 ?), Hasan Kabze xx (Fatih Aktay dk. 88 ?)Yedekler: Berke Özer, Fatih Aktay, Seydi Kayasoy, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Beykan Şimşek, Alican ÖzfesliTeknik Direktör: Hüseyin EroğluGoller: Hasan Kabze (dk. 17 ve 80 ), Abdülkadir Parmak (dk. 25) (Altınordu), Gökhan Yılmaz (dk. 65), Feridun Kıroğlu (dk. 75) (Bandırmaspor)Sarı kartlar: Ömer Kandemir, Feridun Kıroğlu, Mamadou Fofana (Bandırmaspor), Abdülkadir Parmak, Serkan Göksu (Altınordu)Kırmızı Kart: Brinner Souza (dk. 15) (Bandırmaspor)(İbrahim Aldemir / İHA)