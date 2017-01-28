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'Gol attığım için mutluyum'
28.01.2017 22:46:40

'Gol attığım için mutluyum'

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Akhisar Belediyespor karşısında attığı gol için, 'Gol attığım için çok mutluyum

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Akhisar Belediyespor karşısında attığı gol için, "Gol attığım için çok mutluyum. Bugün maça çıktığım için daha da mutluyum" dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Sinan Gümüş, "Gol attığım için çok mutluyum. Bugün maça çıktığım için daha da mutluyum. Uzun bir aradan sonra yine sahalara döndüm. Sakatlık kolay değildi. O yüzden onu atlatmam gerekiyor. Tabii ki belimi daha kuvvetlendirmem lazım. Uzun süre çalıştım. Bu seviyeye gelmem için bazen günde çift idman yaptım. Şükürler olsun ki şu an iyiyim. Doktorlar ve fizyoterapistler de durumumdan çok memnunlar. Sezon sonuna kadar uzun bir süreç var. Her gün çalışıp orayı güçlü tutmak için elimden geleni yapacağım. Maça gelecek olursak bizim için çok önemli bir maçtı. Birkaç hafta sonra bizim oynayacağımız Beşiktaş derbisi var. Bu maça biz en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Puan durumunu o seviyeye getirmek istiyoruz. O maçtan galip gelip önlerine geçmek istiyoruz. Bugünkü hedefimiz maçı çabuk bitirmekti. Zaten 4-0'lık bir skorla girdik. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"REKABET HEP GÜZELDİR"

Takım içindeki forma rekabeti hakkında açıklamalarda bulunan Günüş, "Rekabet hep güzeldir. Mesela bugün Bruma iki gol attı, Yasin attı ve ben de bir tane attım. Rekabet olursa oyuncu da kendini geliştirir. Bu yüzden kim olursa olsun bizim bir hedefimiz var. Biz bir takımız. Ben oynarsam Garry oynarsa, Bruma oynarsa bu camia için yararlı oluruz. Çünkü biz bir takım olarak hedefe varırız" diye konuştu.

"PODOLSKİ DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Podolski'nin transferi konusunda konuşan Sinan Gümüş, "Öyle bir durum olursa tabii ki oyuncuya kalmış. Kendi düşüncesi kendisine kalmış bir şey. Ben burada kal desem burada kalmaz. O çok akıllı bir insan doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

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