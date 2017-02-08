08.02.2017 10:58:43

Göğüs hastalıkları Uzmanı Dr.Pınar Tunç Oken:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Pınar Tunç Oken, her bir sigarada vücut için zehirli ve zararlı olan 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu söyledi. Bunlardan 50 tanesinin doğrudan kansere sebep olduğunun ispatlandığını hatırlatan Oken ' Sigara dumanında ise kanın oksijen taşıma yeteneğini azaltan egzoz gazı olarak bilinen karbon monoksit gazı bulunur. Sigarada bulunan nikotin nedeniyle sigaraya başlayan her dört kişiden üçü sigara tiryakisi olmaktadır. Akü yapımında yapılan kadmiyum, roket yakı

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Pınar Tunç Oken, her bir sigarada vücut için zehirli ve zararlı olan 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu söyledi. Bunlardan 50 tanesinin doğrudan kansere sebep olduğunun ispatlandığını hatırlatan Oken ' Sigara dumanında ise kanın oksijen taşıma yeteneğini azaltan egzoz gazı olarak bilinen karbon monoksit gazı bulunur. Sigarada bulunan nikotin nedeniyle sigaraya başlayan her dört kişiden üçü sigara tiryakisi olmaktadır. Akü yapımında yapılan kadmiyum, roket yakıtında bulunan metanol, çakmak gazı bütan, temizlik maddesi amonyak, fare zehri arsenik, böcek ilacı DDT, oje ve kimyasal sökücü aseton, güve ilaçlamada kullanılan naftalin ve öldürücü zehirler sigara ve dumanında bulunmaktadır" diye konuştu.Sigarının insan vücudunda yol açtığı hastalıklar hakkında da bilgiler veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Pınar Tunç Oken şöyle devam etti: ' Sigara akciğer hastalıkları başta olmak üzere kalp damar hastalıkları, mide-barsak ülserleri, beyin kanaması ve inme, clt kusurları ve erken yaşlanma ile birlikte cinsel fonksiyon kusurları ve kanser ile yakından ilişkilidir. Özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere gırtlak, yemek borusu, mide, kalın bağırsak ve mesane kanseri sıklığı sigara içen kişilerde belirgin düzeyde artış gösterir" ifadelerini kullandı.Sigara içilen evlerdeki çocukların sigara içilmeyen ailelerin çocuklarına göre daha sık hastalandıklarının da altını çizen Dr.Oken "Sigara içilen evlerde bebeklerin gelişimi olumsuz etkileniyor. Çocuklarda özellikle sık akciğer enfeksiyonu gelişmekte ve bu nedenle gelişim geriliği görülebilmektedir. Buradan ailelere sesleniyorum balkonda dahi olsa sigara içmeyin" diye konuştu.