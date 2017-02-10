10.02.2017 16:04:50

Göçmenlere yardım eden çiftçiye 3 bin euro ceza

Fransa'nın Nice şehrinde, göçmenlere yardım ettiği için yargılanan bir çiftçi, 3 bin euro para cezasına mahkum edildi.

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Fransa'nın Nice şehrinde, göçmenlere yardım ettiği için yargılanan bir çiftçi, 3 bin euro para cezasına mahkum edildi.Fransa ve İtalya arasında bulunan Roya vadisinde İtalya topraklarından gelen göçmenlere yardım ettiği için yargılanan CÃ©dric Herrou adlı çiftçi, 3 bin euro para cezasına mahkum edildi. Yağmura rağmen 37 yaşındaki çiftçi Herrou'yu destekleyenler ise adliye önünde toplandı. Adliye önüne "Onlar biziz" pankartları asıldı.Öte yandan, CÃ©dric Herrou karardan önce, "Devlet karşı gelmesine rağmen böyle hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.