09.05.2017 22:39:05

Göçmen cesetleri Tunus sahillerinde

Tunus'un Libya'ya yakın güneydoğu sahillerinde denizden 3 günde 9 cesedin çıkarıldığı bildirildi.

Ülkenin güneyinde Mednin vilayetindeki Kızılay Derneği Başkanı Munci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahile vuran biri kadın 9 kişiye ait cesedin deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalılara ait olduğunu söyledi.

Selim, cesetlerden 4'ünün pazar günü Bingirdan'daki Ketf limanından, diğer 5'inin ise Circis sahillerinde bulunduğunu belirtti.

Libya sahillerinden İtalya'nın Lampedusa adasına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin 20 gün önce battığını belirten Selim, cesetlerin onlara ait olma ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi. Selim, gelecek günlerde ceset sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Akdeniz'in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılı boyunca 181 bin 405 sığınmacının denizden yasa dışı yollarla İtalya'ya geçtiği belirtilirken, aynı yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmenin ise "umuda yolculuk" sırasında hayatını kaybettiği kaydediliyor.