22.02.2017 11:43:47

Göç İdaresi başarılı personellerini ödüllendirdi

Göç İdaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi, başarılı personellerini ödüllendirdi.

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Göç İdaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi, başarılı personellerini ödüllendirdi.Düzenlenen programa Göç idaresi Erzurum Müdürü Haşim Özcan, Aşkale Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi müdürleri Ali Yücel, Yaşar Garip ve kurum personeli katılım sağladı.Aşkale'de hizmet veren Göç İdaresi personellerinden başarılı olanlara başarı belgesi verildi.Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, törende yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 18 aylık çalışma temposu içerisinde İş ahlakı, disiplin ve öz verili çalışmalarını dikkate alarak Aşkale GGM'de görevli güvenlik görevlilerimizi başarılı çalışmalarından dolayı kurumumuz adına başarı belgesiyle ödüllendirdik." dedi.Bu uygulamalara önümüzdeki dönemlerde de devam edeceklerini dile getiren Özcan, gerek güvenlik , gerek Yardımcı Hizmetlerde görevli personellerimizden belgeye hak kazanan arkadaşları başarı belgesiyle ödüllendireceklerini belirtti.Kurum içerisinde yapılan plaket ve başarı belgesi takdimi sonrası toplu fotoğraf çekimi yapıldı.