01.03.2017 11:58:21

Global operatörlere iş birliği çağrısı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Aka:- 'Ülkemizin yargı organlarınca verilen kararları uygulama noktasında global operatörlerin, bizlerle iş birliklerini daha da artırmalarını bekliyoruz'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, global operatörlerden, yargı organlarınca verilen kararları uygulama noktasında iş birliklerini daha da artırmalarını istedi.

Aka, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde, Google, Huawei, ZTE, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Vestel, EriÌ‡csson, Samsung, General Mobile yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye'deki elektronik haberleşme sektörü hakkında bilgi veren Aka, bugün itibarıyla 83 milyar liranın üzerinde bir pazar büyüklüğüne ulaşıldığını söyledi.

5G konusunda çalışmalara başlandığını dile getiren Aka, "Bakanlığımız ve BTK koordinesinde 29 Nisan 2016'da Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu'nu (5GTR) kurduk. Şu anda 5G frekans tahsis, transmisyon ve omurga şebeke konularında çalışıyoruz. Öte taraftan Ar-Ge konusuna da özel önem verdik. Oluşturduğumuz politikalarda ve verdiğimiz yetkilendirmelerde Ar-Ge faaliyetlerinin artmasına yönelik stratejiler belirledik. Özellikle Elektronik Haberleşme Kanunu'nda Ar-Ge'nin desteklenmesine yönelik düzenlemeler getirdik ve sektöre özel Ar-Ge fonu oluşturduk." diye konuştu.

Aka, veri merkezleri projeleriyle 2023 vizyonu doğrultusunda sektörün GSYİH içindeki payının yüzde 2,9'dan yüzde 8'e çıkarılması hedefine ulaşmak için adım attıklarını dile getirerek, 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Teşvik Programı ile az gelişmiş olduğu tespit edilen bölgelerde yatırımların desteklenerek bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltıldığını kaydetti.

Bilgi ve iletişim teknolojileri geliştikçe, bu imkanların olumlu yanları olduğu gibi olumsuz taraflarına da zaman zaman maruz kalınabildiğini ifade eden Aka, bunların siber saldırılar ile zararlı içerik barındıran özellikle çocukların istismarı, ailenin bütünlüğünü bozan ve terör faaliyetlerinin sanal ortamdaki yansımaları olduğunu anlattı.

Bu konuda asıl mağduriyeti yaşayanların bireyler olduğunu belirten Aka, "Üzülerek söylemek istiyorum ki önemli iş birlikleri mümkünken bazen de bu iş birliği ortamını pek yakalayamıyoruz. Özellikle zararlı içeriklerin yayından kaldırılması taleplerimiz karşılanmamaktadır. Burada özellikle global operatörlere bu iş birliğine her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Aka, bilgi ve iletişim teknolojilerini toplumun her kesimine ülke çapında yaygınlaştırdıklarını anlatarak, yurt dışı internet kapasitesini son 15 yılda 325 katına çıkardıklarını söyledi.

Telekomünikasyon göstergelerini sürekli üst seviyelere taşıdıklarını vurgulayan Aka, buradaki amaçlarının bireylerin internete ve hizmetlere erişim olanaklarını geliştirmek olduğunu belirtti.

Her ülkede olduğu gibi devletin de bazı temel görevlerinin olduğuna işaret eden Aka, "Toplumu ve bireyleri terörden korumak, çocukların istismarını ve ailenin bütünlüğünü bozan zararlı içerik barındıran yayınlarla mücadele etmek, devletin kritik altyapılarına yapılan siber saldırıları bertaraf etmek gibi. Bu konularda ülkemizin yargı organlarınca verilen kararları uygulama noktasında global operatörlerin, bizlerle iş birliklerini daha da artırmalarını bekliyoruz." diye konuştu.