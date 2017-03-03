03.03.2017 11:04:29

GKV'nin Şampiyon basketbol takımı Elazığ'da kasırga gibi

Liseler Genç Erkekler Basketbol Erkeler İl Birinciliğini namağlup üvanla elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri takımı, Elazığ'da yapılan bölge şampiyonasında rakibini yenerek, şampiyonanın en iddialı takımları arasında yerini aldı.

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Liseler Genç Erkekler Basketbol Erkeler İl Birinciliğini namağlup üvanla elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri takımı, Elazığ'da yapılan bölge şampiyonasında rakibini yenerek, şampiyonanın en iddialı takımları arasında yerini aldı.Elazığ'da gerçekleştirilen Liseler Genç Erkekler Basketbol Erkeler Bölge Şampiyonasına Gaziantep'i temsilen katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri ilk maçını Van'ın il birincisi Mesut ÖZATA Anadolu lisesi takımıyla gerçekleştirdi. Maçta hakimiyeti ilk dakikalardan itibaren ele geçiren GKV Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Erkeler Basketbol takımı 62-15'lik sporla maçı kazanarak yarın gerçekleştirilecek olan grup birinciliğine katılma hakkı elde etti. Yüksek bir morale sahip olan GMV Özel Liseleri Gaziantep Basketbol Antrenörleri Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler tarafından çalıştırılan Genç Erkekler Basketbol Erkeler Basketbol takımında Efe Karataş, Müslüm Kaya, Mevlüt Yörük, Alptekin Boran, Caner Bilgel, Gökalp Köreken, Hasan Demiroğlu, Enes Kulpu, Yusuf Akgün, Suat Savrun, Yiğit Ergün ve Mehmet Özkoçak görev alıyor. GKV'li ekibin yarın Hatay Fen Lisesi ile gurup birinciliği için karşılaşacağı açıklandı.