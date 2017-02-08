08.02.2017 11:02:31

GKV'nin Altın Kulacı Dicle Su Sertpolat çifte şampiyonluğu kaptı

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Dicle Su Sertpolat iki altın madalya ile şampiyonaya damgasını vurdu.

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Güney Doğu Anadolu Bölgesi Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Dicle Su Sertpolat iki altın madalya ile şampiyonaya damgasını vurdu.Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Dicle Su Sertpolat, Spor Genel Müdürlüğünün tarafından organize edilen Güney Doğu Anadolu Bölgesi Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakalarına katılarak şampiyonaya damgasını vurdu. Gaziantep GHSİM Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve Gaziantepli sporcuların yanı sıra Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'den gelen sporcuların katıldığı Güney Doğu Anadolu Bölgesi Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Dicle Su Sertpolat 50 metre kelebekte ve Bayrak yarışmasında Gaziantep birinciliklerini elde ederek iki altın madalya aldı.Dicle Su Sertpolat 200 serbest dalında ve 50 sırtüstü yüzme yarışmalarında da il ikinciliklerini alarak şampiyonadan dört madalya ile döndü. Dicle Su elde ettiği bu başarılarla il karmasında ki yerini alarak şampiyonanın çeyrek finallerine katılma hakkını da elde etti. Başarısını okul arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşan Dicle Su hedefinin Türkiye derecesi elde etmek olduğunu ifade etti.