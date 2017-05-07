07.05.2017 12:03:30

GKV Kariyer Günlerinde Eşit Ağırlık Meslekleri Tanıtıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından düzenlenen geleneksel kariyer günleri kapsamında eşik ağırlık bölümü mezunlarının tercih edebileceği mesleklerin tanıtımı yapıldı.

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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından düzenlenen geleneksel kariyer günleri kapsamında eşik ağırlık bölümü mezunlarının tercih edebileceği mesleklerin tanıtımı yapıldı.GKV Özel Okullarından mezun olmuş eski öğrencilerden Modacı Çağnur Karuserci, Girişimci Umut Can Türkhan, Avukat Eda Sofuoğlu ve Psikolog Dilara Dai'nin katıldığı söyleşi büyük ilgi gördü. Öğrencilere geleceğin mesleklerini tanıtmayı ve meslek seçimlerinde yardımcı olmayı amaçlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları geleneksel olarak her yıl düzenlediği ve eski öğrencilerini konuk olarak aldığı Kariyer Günlerinde bu kezde eşit ağırlık bölümünden mezun olan öğrencilerin tercih edebileceği meslek dallarının tanıtımını yaptı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Rehberlik Servisi ve Mezunlar Ofisi işbirliği ile düzenlenen GKV Kariyer Günlerinde Modacı ÇağnurKaruserci, Girişimci UmutcanTürkhan, Avukat Eda Sofuoğlu ve Psikolog Dilara Dai konuşmacı olarak katılarak öğrencilere sahip oldukları mesleklerle ilgili bilgiler verdi. Öğrencilerin büyük ilgisini çeken söyleşide zaman zaman duygusal anlarda yaşandı.Düzenlenen söyleşinin ardından GKV Özel Liseleri Müdür Yardımcısı Mevlüt Duman katılımcılara günün anısına çeşitli hediyeler ve çiçek vererek teşekkür etti.