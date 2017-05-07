07.05.2017 14:05:52

GKV Anaokulu anneleri ağırladı

Anneleri ağırlayarak öğrencilerle ortak etkinliklerde buluşturan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu gün boyu süren çalışmalarda anne ve çocukları için unutulmaz bir güne imza attı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Anneleri ağırlayarak öğrencilerle ortak etkinliklerde buluşturan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu gün boyu süren çalışmalarda anne ve çocukları için unutulmaz bir güne imza attı.Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve annelerle çocukları ortak etkinliklerde buluşturan Gaziantep Kolej Vakfı bu yıl da proje kapsamında bir birinden farklı çalışmalara imza attı. Beş yaş öğrencilerinin performanslarını sergilediği etkinlikte yıl boyunca edindikleri kazanımları annelerine gösterme ve annelerle birlikte ortak etkinlikler yapmayı amaçlayan çalışmalar başarıyla tamamlandı. Öğrenci performanslarının verilere uygulamalı olarak sınıflarda gösterilmesini ve öğrenci kazanımlarının gözler önüne serilmesini amaçlayan çalışmalarda öğrencilerin büyük performansları dikkat çekti. Annelerin duygulandığı çalışmalar sırasında öğrenciler derslerde öğrendikleri bir çok çalışmayı anneleri üzerinde de uygulamayı ihmal etmedi. Görsel sanatlar, yabancı dil, resim, satranç ve sahne sanatları derslerinde anneleriyle ortak ders gerçekleştiren öğrencilerin derslerdeki performansı dikkat çekerken İngilizce sunumları büyük alkış aldı. Anne ve çocukları sınıflarda ortak ders yaptı. 2016-2017 eğitim öğretim yılının son ayına girildiğini ve bu süreç içerisinde beş yaş sınıflarımızdaki öğrencilerin kazanımlarının ailelerle paylaşıldığını ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut "Öğrencilerimizin öz güven duygularının geliştirilmesi, toplum içerisinde hitabet güçlerinin ön plana çıkarılması ve aileleriyle birlikte ortak dersler ve etkinlikler yapmalarını hedefleyen performans günümüz başarıyla gerçekleştirildi. Performans Günü projesi kapsamında gün boyu anneler çocuklarıyla birlikte sınıflara girerek onlarla birlikte ortak ders yaptı. Bütün dersleri yakından takip eden anneler resim dersinde resim, yoğa dersinde yoğa, satranç dersinde satranç oynayarak çocuklarına eşlik etti. Öğrenciler İngilizce derslerinde İngilizce olarak sunumlarını gerçekleştirirken kendilerine İngilizce sorulan sorulara da aynı dilde karşılık vererek okul öncesi eğitimde elde ettikleri yabancı dil kazanımını da yüksek bir performansla sergileme şansı yakaladı. Bu çalışma sadece akademik anlamda değil aynı zamanda anne ve çocukları arasındaki yakınlaşmanın da farklı boyutlara ulaşmasında büyük önem taşımaktadır. Katılımlarından dolayı bütün annelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.Etkinliklerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı.