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Gizlice otobüse bindi kemer takmayan sürücü ve muavine ceza kesti
04.02.2017 17:42:40

Gizlice otobüse bindi kemer takmayan sürücü ve muavine ceza kesti

Şehirlerarası otobüslerde başlatılan 'sivil trafik uygulaması' kapsamında Ankara'dan Kocaeli'ne gelen otobüse sivil kıyafetle binen polis memuru, kemer takmayan sürücü ve muavine 285 TL ceza kesti.

Şehirlerarası otobüslerde başlatılan 'sivil trafik uygulaması' kapsamında Ankara'dan Kocaeli'ne gelen otobüse sivil kıyafetle binen polis memuru, kemer takmayan sürücü ve muavine 285 TL ceza kesti.

Toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan sivil trafik uygulaması, yurt genelinde devam ediyor. Ankara'dan yolcu otobüsüne bilet alıp binerek Kocaeli'ne gelen polis memuru, kural ihlalleri yaptığını belirlediği otobüs sürücüsünün ceza almasını sağladı. Kocaeli Şehitler Arası Otobüs Terminali'ndeki trafik ekiplerine sürücünün hatalarını bildiren polis memuru, otobüs şoförüne 190 TL, otobüs muavinine ise 95 TL para cezası kesti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan sivil trafik uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında Ankara'dan İstanbul'a yolcu olarak gelen sivil polis memuru, sürücünün kural hatalarını yol boyu takip etti. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen otobüs girişte trafik polisleri tarafından durduruldu. Ekipler, sivil polisin verdiği bilgiler doğrultusunda otobüs şoförüne emniyet kemeri kullanmamak ve seyir halinde telefonla konuşmak suçlarından 190 TL, otobüs muavinine ise kemer kullanmamak suçundan 95 TL para cezası kesti.

"Denetimlerin amacı huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmanızı temin etmektir"

Şehirlerarası otobüs seferinde Sivil Trafik Uygulaması yapan polis memuru Sedat Kabataş, "Bugün bulunduğum otobüse sizler gibi bilet alarak otobüs firması ve otobüs şoförlerinin bilgisi olmadan binmiş bulunmaktayım. Otobüste bulunmanın sebebi, otobüs sürücüsü, yardımcı personel ve yolcular tarafından emniyet kemeri kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi, yolculara emniyet kemerleri kullanılması konusunda uyarı yapılıp yapılmadığının, kara yolunda seyreden araçların ve sürücülerinin hal ve hareketlerinin, trafik kurallarına riayet edip etmediklerini tespit etmektir. Bu uygulamanın amacı ise Otobüslerde emniyet kemeri kullanımı arttırarak meydana gelecek muhtemel kazaların sonuçlarının azaltılması, huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmanızı temin etmektir" dedi.

"Trafik kurallarına uymayan otobüs şoförüne para cezası uygulandı"

Trafik ihlalleri nedeniyle otobüs şoförüne para cezası uygulandığını belirten polis memuru Kabataş, "Birlikte yaptığımız otobüs yolculuğunda otobüs şoförüne emniyet kemeri takmamak ve telefonla konuşmak kuralların ihlal etmiş olup, kendisine otogarda bulunan trafik polisince Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlemesi sağlanacaktır" diye konuştu.

Şehirlerarası otobüste yolculuk yapan Dilek Alparslan, "Bu uygulamaları Türkiye'de insan sağlığı açısından çok yerinde buluyorum. Bu uygulama hakkında önceden bir bilgim yoktu. Yolculuk sırasında polis memurunun şoförünün telefonla konuşmasını çekmesi dikkatimi çekmişti. Gerçekten yerinde bir uygulama. İnşallah önümüzdeki seferlerde bu uygulamalar tekrarlanır" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin her zaman yapılması gerektiğini vurgulayan yolcu Tarık Duman, "Uygulamayı gayet iyi buldum. Bu uygulama için Trafik Şubemize çok teşekkür ederiz. Böyle uygulamalar bizim için güvence ve sağlık açısından çok daha iyidir. Bu uygulamalar 1-2 günlük bir uygulama olmasın ve herkes bu uygulamaya girsin" diye konuştu.

Trafik hatalarının bir daha yapılmayacağını belirten firma çalışanı Recai Kesikbaş, "Böyle denetimler her zaman olsun. Uygulamayı görünce şaşırdık. Polislerimiz gizli gizli araçlarımıza gizli gizli geliyorlar. Her arabayı denetlesinler. Birinci defaya mahsus ceza kestiler ama bir daha ki denetimlere kesemezler, herkes ayağını denk alır" dedi.

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