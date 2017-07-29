SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Gizli kahramanlarla 24 saat
29.07.2017 14:41:14

Gizli kahramanlarla 24 saat

Ankara İtfaiyesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine 40 saniye içerisinde araçlarına binip olaya müdahale edecek şekilde hazır halde bekliyorlar.


Birçok doğal ve beşeri olayda hayatlarını tehlikeye atarak vatandaşın imdadına koşan itfaiye erleri, Ankara'da bulunan merkez istasyonlarının kapılarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açtı.

Kimi zaman yangına müdahale eden, aracın içerinde sıkışan, mahsur vatandaşı kurtaran, kimi zaman da bir kediyi kurtarmak için seferber olan Ankara Büyükşehir İtfaiye görevlileri bir çalışama gününü İHA muhabirleriyle geçirdi. Toplu nezdinde yaygın olarak "yangına hortum tutanlar " olarak nitelendiren itfaiyeciler, bir gün boyunca eğitimden, tatbikata, kampüs içerisindeki sosyal hayatlarından, alanda çalışmalarına varana kadar bütün faaliyetlerine dair bilgiler verdi.

HER SABAH SPOR

24 saat vardiyalı çalışan itfaiyeciler nöbeti teslim almak için sabah erken saatlerde istasyona geliyor. Kampüs içerisinde yoklama alındıktan sonra araçların yakıtını, malzemeleri kontrol edip her şeyin tam olduğuna kanaat getirince spor faaliyetlerine geçiyorlar. Kampüs içerisinde bulunan halı sahada ve spor salonunda ısınma hareketleri ve koşu yapan itfaiyeciler bu faaliyeti her gün düzenli olarak yerine getiriyorlar. Zaman zaman halı sahada futbol maçı da yaptıklarını belirten itfaiyeciler sporun kendileri için büyük bir motivasyon kayna olduğunu ve spor sayesinde zinde olduklarını belirtiyorlar. Sporun ardından dinlenip çay içen itfaiye erleri olay çıkmaması durumunda zamanını büyük bir çoğunluğu yerleşke içerisinde bulunan kütüphanede kitap okuyarak geçiriyor.

40 SANİYEDE HAZIRLAR

Sıradan bir günü eğitim, spor ve sosyal aktivitelerle geçiren itfaiye erleri zil çalınca o anda ellerindeki bütün işleri bırakıp, maksimum 40 saniye içerinde araçlarına binip olaya müdahale etmeye gidiyorlar. Vatandaşın imdadına yetişmek için en kısa sürede olay yerine gitmeye çalışan İtfaiyeciler zaman kaybetmemek için kıyafetlerini araçların içinde giyiyorlar. Anons ve zil sesini duyan görevliler olaya anında müdahale etmek için araçlara binip, yola koyuluyor.

K9 KÖPEKLER VE DALGIÇLAR

Yerleşkenin içinde günlük eğitim verilen ve enkazlarda kaybolan vatandaşları bulmalarına yardımcı olana K9 köpekler de bulunuyor. Özellikle arama kurtarma operasyonlarında büyük katkı sağlayan K9 köpekleri, itfaiyenin olmazsa olmazlarından. Ankara İtfaiyesi'ne bağlı yerleşke binası içinde buluna bir diğer bir bölüm ise dalgıçlar. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile boğulma gibi vakalara müdahale eden profesyonel dalgıçlar, yine su üstünde ve altında ceset çıkartma çalışmaları da yürütüyor.

"İTFAİYENİN HİZMET ALANI ÇOK GENİŞ"

10 yıldır itfaiye görevlisi olan Ankara İfaiyesi Merkez Grup Amiri Koray Korkut İHA muhabirlerine yaptığı açıklamalarda, insanların itfaiyecileri sadece 'yangına müdahale eder' diye bildiklerini ancak itfaiyenin hizmet alanının bilinenin aksine çok geniş olduğuna dikkat çekti. "itfaiyenin hizmet skalası çok geniş" diyen Korkut, "Yangına müdahale eder, trafik kazalarına müdahale eder, su baskınları, hayvan kurtarma olaylarına müdahale eder. Arazide bir çocuk kaybolmuşsa arama tarama faaliyetlerine katılır" dedi.

"İTFAİYECİLİK ZOR BİR MESLEK"

İtfaiyeciliğin zor bir meslek olduğunu dile getiren Korkut, "Olay yerinde patlama, göçme, elektrik tehlikesi vesaire bir sürü tehlikesi olan bir meslek. Bu yüzden bedenen ve psikolojik olarak kondisyonunuzun yüksek olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


    YORUM YAZ
Helsinki'de araç kalabalığa daldı: 1 ölü
Helsinki'de araç kalabalığa daldı: 1 ölü
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir saldırganın aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
29.07.2017 15:05:35
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 tahliye
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 tahliye
Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının aralarında bulunduğu 19 şüphelinin yargılandığı davada mahkeme, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart, Güray Öz, Turhan Günay, Hakan Karasinir ve Önder Çelik hakkında tahliye kararı verdi.
29.07.2017 15:05:22
Hakimler ve Savcılar Kurulundan 3 yeni kararname
Hakimler ve Savcılar Kurulundan 3 yeni kararname
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, üç yeni kararname yayımladı. Üç kararname ile adli ve idari yargıda yer değişiklikleri yapıldı, kaldırılan askeri yargı mensuplarının sivil yargıya atamaları gerçekleştirildi.
29.07.2017 15:05:05
Yenişafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürünün acı günü
Yenişafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürünün acı günü
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında Yeni Şafak gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
29.07.2017 15:04:55
Motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
29.07.2017 15:03:52
Charlie bebek hayatını kaybetti
Charlie bebek hayatını kaybetti
'Mitokondriyal tükenme sendromu' ismindeki genetik hastalıkla mücadele eden 11 aylık Charlie Gard kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti.
29.07.2017 15:03:30
FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
FETÖ operasyonunda 9 tutuklama
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.
29.07.2017 15:02:48
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suudi Arabistan, Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan etti!
Suudi Arabistan, Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan etti!
Barcelona’da tren kazası: 56 yaralı!
Barcelona’da tren kazası: 56 yaralı!
Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı!
Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı!
Eski İsveç Başbakanı 15 Temmuz'u yazdı!
Eski İsveç Başbakanı 15 Temmuz'u yazdı!
‘Gerçek FETÖ’cülere dokunulmuyor’ algısını yıkmak için harekete geçiliyor!
‘Gerçek FETÖ’cülere dokunulmuyor’ algısını yıkmak için harekete geçiliyor!
Kılıçdaroğlu Nobel'e aday mı oldu?
Kılıçdaroğlu Nobel'e aday mı oldu?
Küçük kız kolunu asansörün kapısına kaptırdı
Küçük kız kolunu asansörün kapısına kaptırdı
Almanya'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Almanya'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD, Venezuela'da 'darbenin önünü açıyor'
ABD, Venezuela'da 'darbenin önünü açıyor'
SP'den Ronaldo'ya 'Büyük Kudüs Mitingi' daveti!
SP'den Ronaldo'ya 'Büyük Kudüs Mitingi' daveti!
Çin'den İngiltere'ye tepki
Çin'den İngiltere'ye tepki
GSM operatörlerine soruşturma
GSM operatörlerine soruşturma
SON YORUMLANANLAR
ABD: Türkiye'nin PYD ile mücadelesi El Kaide'ye yarıyor
ABD: Türkiye'nin PYD ile mücadelesi El Kaide'ye yarıyor
ABD’den PKK’ya 809 tır silah!
ABD’den PKK’ya 809 tır silah!
Tunus’ta 'tecavüz' kararı
Tunus’ta 'tecavüz' kararı
Ünal'dan MHP açıklaması: Aramızda sorun yok
Ünal'dan MHP açıklaması: Aramızda sorun yok
TPAO'da özelleştirme eylemi
TPAO'da özelleştirme eylemi
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
CHP'deki 'fişleme' belleği Tuncay Özkan'a nasıl ulaştı?
CHP'deki 'fişleme' belleği Tuncay Özkan'a nasıl ulaştı?
Fırtınadan devrilen vinçler havadan görüntülendi
Fırtınadan devrilen vinçler havadan görüntülendi
İsrail Yenikapı'da protesto edilecek!
İsrail Yenikapı'da protesto edilecek!
Spor Bakanı Bak'tan Terim açıklaması!
Spor Bakanı Bak'tan Terim açıklaması!
İran uzaya roket gönderdi
İran uzaya roket gönderdi
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları