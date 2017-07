29.07.2017 14:41:14

Gizli kahramanlarla 24 saat

Ankara İtfaiyesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine 40 saniye içerisinde araçlarına binip olaya müdahale edecek şekilde hazır halde bekliyorlar.



Birçok doğal ve beşeri olayda hayatlarını tehlikeye atarak vatandaşın imdadına koşan itfaiye erleri, Ankara'da bulunan merkez istasyonlarının kapılarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açtı.



Kimi zaman yangına müdahale eden, aracın içerinde sıkışan, mahsur vatandaşı kurtaran, kimi zaman da bir kediyi kurtarmak için seferber olan Ankara Büyükşehir İtfaiye görevlileri bir çalışama gününü İHA muhabirleriyle geçirdi. Toplu nezdinde yaygın olarak "yangına hortum tutanlar " olarak nitelendiren itfaiyeciler, bir gün boyunca eğitimden, tatbikata, kampüs içerisindeki sosyal hayatlarından, alanda çalışmalarına varana kadar bütün faaliyetlerine dair bilgiler verdi.



HER SABAH SPOR



24 saat vardiyalı çalışan itfaiyeciler nöbeti teslim almak için sabah erken saatlerde istasyona geliyor. Kampüs içerisinde yoklama alındıktan sonra araçların yakıtını, malzemeleri kontrol edip her şeyin tam olduğuna kanaat getirince spor faaliyetlerine geçiyorlar. Kampüs içerisinde bulunan halı sahada ve spor salonunda ısınma hareketleri ve koşu yapan itfaiyeciler bu faaliyeti her gün düzenli olarak yerine getiriyorlar. Zaman zaman halı sahada futbol maçı da yaptıklarını belirten itfaiyeciler sporun kendileri için büyük bir motivasyon kayna olduğunu ve spor sayesinde zinde olduklarını belirtiyorlar. Sporun ardından dinlenip çay içen itfaiye erleri olay çıkmaması durumunda zamanını büyük bir çoğunluğu yerleşke içerisinde bulunan kütüphanede kitap okuyarak geçiriyor.



40 SANİYEDE HAZIRLAR



Sıradan bir günü eğitim, spor ve sosyal aktivitelerle geçiren itfaiye erleri zil çalınca o anda ellerindeki bütün işleri bırakıp, maksimum 40 saniye içerinde araçlarına binip olaya müdahale etmeye gidiyorlar. Vatandaşın imdadına yetişmek için en kısa sürede olay yerine gitmeye çalışan İtfaiyeciler zaman kaybetmemek için kıyafetlerini araçların içinde giyiyorlar. Anons ve zil sesini duyan görevliler olaya anında müdahale etmek için araçlara binip, yola koyuluyor.



K9 KÖPEKLER VE DALGIÇLAR



Yerleşkenin içinde günlük eğitim verilen ve enkazlarda kaybolan vatandaşları bulmalarına yardımcı olana K9 köpekler de bulunuyor. Özellikle arama kurtarma operasyonlarında büyük katkı sağlayan K9 köpekleri, itfaiyenin olmazsa olmazlarından. Ankara İtfaiyesi'ne bağlı yerleşke binası içinde buluna bir diğer bir bölüm ise dalgıçlar. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile boğulma gibi vakalara müdahale eden profesyonel dalgıçlar, yine su üstünde ve altında ceset çıkartma çalışmaları da yürütüyor.



"İTFAİYENİN HİZMET ALANI ÇOK GENİŞ"



10 yıldır itfaiye görevlisi olan Ankara İfaiyesi Merkez Grup Amiri Koray Korkut İHA muhabirlerine yaptığı açıklamalarda, insanların itfaiyecileri sadece 'yangına müdahale eder' diye bildiklerini ancak itfaiyenin hizmet alanının bilinenin aksine çok geniş olduğuna dikkat çekti. "itfaiyenin hizmet skalası çok geniş" diyen Korkut, "Yangına müdahale eder, trafik kazalarına müdahale eder, su baskınları, hayvan kurtarma olaylarına müdahale eder. Arazide bir çocuk kaybolmuşsa arama tarama faaliyetlerine katılır" dedi.



"İTFAİYECİLİK ZOR BİR MESLEK"



İtfaiyeciliğin zor bir meslek olduğunu dile getiren Korkut, "Olay yerinde patlama, göçme, elektrik tehlikesi vesaire bir sürü tehlikesi olan bir meslek. Bu yüzden bedenen ve psikolojik olarak kondisyonunuzun yüksek olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.