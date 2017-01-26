26.01.2017 20:56:16

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda araç birbirine girerken, meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı.

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda araç birbirine girerken, meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Kaynarca - Adapazarı duble yolu Hataplı mevkinde gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda araç kayarak birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Meydana gelen trafik kazası sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.Trafik kazasına karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.