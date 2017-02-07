07.02.2017 12:03:42

Gizem Bulut davasında uzlaştırma kararı bekleniyor

Manisa'dan Eskişehir'e gelerek eşi Gizem Bulut'u öldüren ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı yaralayan Ümit B.'nin yargılanmasına devam edildi.

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Manisa'dan Eskişehir'e gelerek eşi Gizem Bulut'u öldüren ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı yaralayan Ümit B.'nin yargılanmasına devam edildi.Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde sanık Ümit B.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ümit U. ile avukatlar ve yakınları katıldı. Mahkeme heyeti duruşmayı Ümit B. ile yaraladığı Ramazan A. arasındaki 'Tehdit ve hakaret' suçunun uzlaştırma kararının beklenmesi için ileri bir tarihe erteledi.İddiaya göre, 30 Mayıs tarihinde Gizem Bulut, yaşadığı Manisa'dan 2 ay önce sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan A. ile birlikte Eskişehir'e geldi. Eskişehir Çamlıca Mahallesi'nde kalmaya başlayan Ramazan A. ile Gizem Bulut'un yerini öğrenen koca Ümit B. ise Manisa'dan kiraladığı 07 KGB 49 plakalı otomobille Eskişehir'e geldi. Ümit B., adresini öğrendiği eşini Çamlıca Mahallesi'ndeki ikamette tabancayla ateş ederek öldürdü. Ardından evden çıkan Ümit B., daha sonra evin yakınlarında çalıştığı kahvenin önüne çıkan Ramazan A.'yı da başından ve karnından vurup kaçtı. Ümit B., olayın ardından polisler tarafından yakalanmıştı. Sanık çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.