20.02.2017 11:13:36

Giysi Bankası'ndan 191 kişiye kıyafet yardımı

Toplumdaki dayanışmayı büyütmek için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Giysi Bankası'na son üç ayda başvuran ihtiyaç sahibi 191 kişiye kıyafet yardımında bulundu.

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Toplumdaki dayanışmayı büyütmek için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Giysi Bankası'na son üç ayda başvuran ihtiyaç sahibi 191 kişiye kıyafet yardımında bulundu.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği sosyal projelerle ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Yenişehir ilçesindeki Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda yer alan Giysi Bankası'na son üç ayda gelir düzeyi düşük 191 kişi başvurdu. Başvuruların ardından 191 kişiye randevu sistemiyle ihtiyaç duyulan, mont, iç çamaşır, pantolon, gömlek, tişört, kazak, çorap, ayakkabı ve eşofman paketlenerek dağıtıldı.İhtiyaç sahipleri belirleniyorBüyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan tespit komisyonu, mahalle muhtarlarının bildirdiği ve gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerini belirliyor. Giysi Bankası'nda çocuk, kadın, genç ve yetişkinler için farklı türlerde kıyafet ve ayakkabı bulunurken, ihtiyaç sahiplerine yılda 2 defa yazlık kışlık olmak üzere kıyafet veriliyor. Giysi Bankası, ailelere ya da ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve ayakkabıları tutanakla teslim ediyor.Giysi Bankası bağışlarınızı bekliyorToplumda dayanışma duygusunu büyütmek amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurum ve hayırsever vatandaşların bağışlarını da kabul ediyor. Bağışta bulunmak isteyen kurum ve hayırseverler, Sosyal Hizmetler ve Yardım Şube Müdürlüğü'nün belirlediği yönetmelik çerçevesinde kıyafet yardımında bulunabilir.Kıyafet ve ayakkabıya ihtiyaç duyan vatandaşlar, Giysi Bankası'ndan yararlanmak için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunabilir.