29.01.2017 17:27:50

Giritli muhacirler atalarını andı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 94 yıl önce Girit'ten Erdek'e göç eden atalarını anan muhacirler, denize kırmızı karanfil bıraktılar.

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde 94 yıl önce Girit'ten Erdek'e göç eden atalarını anan muhacirler, denize kırmızı karanfil bıraktılar.Erdek'te geçtiğimiz aylarda kurulan Erdek Girit ve Rumeli Mübadilleri Kültür Dostluk ve Dayanışma Derneği üyeleri, mübadelenin 94'üncü yılı anısına bir etkinlik düzenledi. Sabah saatlerinde ilçedeki bir otelde bir araya gelerek dayanışma kahvaltısı yapan muhacirler, atalarını anarak, mübadele hikayelerini paylaştılar. Daha sonra otelin önündeki kumsalda buluşan muhacirler, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından denize kırmızı karanfiller bıraktılar.Erdek Girit ve Rumeli Mübadilleri Kültür Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Sunay yaptığı açıklamada, "Atalarımız, Giritli büyüklerimiz genelde Girit'in Yanepetra ve Kandia merkezlerinden geldiler. Önce Marmara Adası'na geliyorlar. Marmara Adası'ndaki yaşam şartları uygun olmadığı için Erdek'e geçiyorlar. Erdek'te kendilerine 50-60 ağaç kadar yaşamlarını idame ettirebilmeleri için zeytinlikler veriyorlar. Bazı boş evleri gösteriyorlar. Sonra da Giritli büyüklerimiz Erdek'in yaşamında kendilerini hissettirmeye gayret ediyorlar ve başarıyorlar. Giritlilerin Erdek'e intikalinden sonra Erdek'teki yaşam daha kaliteli hale geliyor" dedi.