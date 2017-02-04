04.02.2017 10:01:26

Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi İçin İşbirliği Protokolü

Yeni İşim Girişim Programı kapsamında Lüleburgaz Belediyesi İle Trakya Kalkınma Ajansı arasında Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

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Yeni İşim Girişim Programı kapsamında Lüleburgaz Belediyesi İle Trakya Kalkınma Ajansı arasında Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.Lüleburgaz Belediyesi'nde düzenlenen iş birliği antlaşma törenine Belediye Başkanı Emin Halebak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Aslan, Necmi İnci ve Kevser Özkan katıldı.Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için işbirliği protokolünü Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin imzaladı.Lüleburgaz Belediye Başkanı Halebak ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin protokolün hayırlı olmasını diledi.Daha sonra Başkan Halebak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.