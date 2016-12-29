29.12.2016 09:05:27

Girişimci öğrenciler, iş dünyasının tecrübelerinden faydalanacak

Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İş Birliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Merkezi (AKİŞMER TTM), Batı Akdeniz bölgesinde ilk olacak bir hizmete imza atıyor. Caretta Ön Kuluçka Alanı'nı hizmete açan merkez, üniversitedeki girişimci öğrencilerini, Antalya iş dünyasıyla buluşturacak. Merkez, bu projesiyle girişimci öğrencilerin kendi iş dünyalarında başarılı olmasını sağlayacak.

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Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İş Birliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Merkezi (AKİŞMER TTM), Batı Akdeniz bölgesinde ilk olacak bir hizmete imza atıyor. Caretta Ön Kuluçka Alanı'nı hizmete açan merkez, üniversitedeki girişimci öğrencilerini, Antalya iş dünyasıyla buluşturacak. Merkez, bu projesiyle girişimci öğrencilerin kendi iş dünyalarında başarılı olmasını sağlayacak.AKİŞMER TTM, Akdeniz Üniversitesinin çeşitli akademik birimlerinde eğitim gören öğrencilerin fikir ve projelerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak alt yapıyı temin ederek, bu fikirlerin ve projelerin gelişme sürecine danışmanlık, mentorlük, ve eğitimler ile destek verecek olan Caretta Alanı'nı, girişimci olmak isteyen öğrencilerin hizmetine sundu. İş fikri ve projesi olan öğrencilerin ilk aşama rehberleri olarak hizmet veren Ön Kuluçka Merkezleri, genç girişimcilere mekan desteğinin yanı sıra mentorlük hizmetleri, eğitimler, networking aktiviteleri, yatırımcılarla girişimci buluşmaları sağlayarak girişimcilik ekosistemi için güçlü bir sinerji oluşturuyor."İş fikirlerini girişime dönüştürecekler"Amaçlarının girişimci üniversite öğrencilerini, iş insanlarıyla buluşturmak ve yine öğrenciler için güzel bir yaşam sağlamak olduğunu belirten AKİŞMER TTM Müdürü Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, "Girişimci adayı öğrencilerimiz, iş fikirleriyle, projeleriyle burada iş insanlarıyla, mentollerle bir araya gelecekler, kendi danışman öğretim üyelerinden destek alacaklar ve bu iş fikirlerini birer girişime dönüştürmek için yardım alacaklar. Dolayısıyla bilinçli ilerleyecekler çünkü girişimcilikte bir meslek, öğrenilmesi gerekiyor ve başarı şansını artırmak gerekiyor. Burada teknoloji transfer ofisinin de büyük bir desteği var Hem fikir, mülkiyet, paten hakları ve şirketleşme konusunda destek sağlayacak. Aynı zamanda iş insanlarıyla bağlantıları kurgulama konusunda destek sunacak. Dolayısıyla üniversitemizin pencerelerini şehre açmış bulunuyoruz. İş dünyası kanaat önderlerinin de bu girişime yani caretta girişimine sahip çıkacağını ümit ediyoruz" dedi."'Caretta' gibi uzun ömürlü olacaklar"Kuluçka merkezine verdikleri 'Caretta' ismiyle ilgili de konuşan Dr. Boztosun, "Caretta biliyorsunuz, Akdeniz'de yaşayan bir kaplumbağa türü ve 106 milyon yıldır da yaşamını sürdürüyor. Biz de bu merkezin uzun ömürlü olmasını ümit ediyoruz. Hepsinin çok ilginç bir hayat hikayesi var. Yumurtadan çıkıyorlar ve denize doğru ilerliyorlar, aynı yöne gidiyorlar. Tabi arada harcananlar oluyor ama ulaşanlar da çok uzun ömürlü bir yaşama kavuşuyorlar. Biz de Caretta'nın bu şekilde öğrencilere ev sahipliği yapmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.Projenin fikir sahibi Yrd. Doç. Dr. Nuray Akar da, ön kuluçkanın işlevselliği ve sürdürülebilir kılınması için üniversitenin üst yönetimine, öğretim üyelerine, girişimci öğrencilere ve iş insanlarına ihtiyacı olunduğuna dikkat çekti. Akar, açılan merkezle teknoloji, inovasyon ve AR-GE odaklı iş fikirlerinin geliştirilebilecek bir ortamın yaratıldığını da sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Ön Kuluçka Alanı Caretta Merkezi kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Açılışta, projeye destek veren sponsorlara da teşekkür plaketi takdim edildi.