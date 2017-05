02.05.2017 22:11:37

Giresunspor tek golle kazandı

TFF 1. Lig'in 31

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor sahasında Mersin İdmanyurdu'nu konuk etti. Ligdeki iddiasını sürdüren Giresunspor Dodo'nun 61. dakikada attığı gol ile Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup etti.Maçtan dakikalar17. dakikada Giresunspor'un geliştirdiği atakta Recep sağ kanattan ortaladı, Mersin İdmanyurdu savunmasındaki Mehmet Enes ters bir vuruş yaptı. Kaleci Yunus Emre'yi geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Mersin savunması uzaklaştırdı.44. dakikada Giresunsor'da gole giden Dodo Nurullah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonda son adam konumundaki Nurullah direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Kullanılan serbest vuruştan ise sonuç çıkmadı.61. dakikada Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Recep'in pasını iyi kontrol eden Dodo ceza sahasının dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Yunus Emre'nin bakışları arasında filelerle buluştu. 1-0Stat: Giresun AtatürkHakemler: Koray Gençerler xx, Deniz Turgut xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxGiresunspor: Eser Altın xx, Berkan Yıldırım xx, Onur Demir xx, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dodo xxx, Panos Dimitriadis xx, David Abwo xxx, Recep Aydın xx (Cihan dk. 81 x), Volkan Okumak xx (Dilaver dk. 88 ?), Özgür Can Özcan xx (Promise Isaac dk. 70 xx)Yedekler: Anıl, Jones, Çağlar, RızvanTeknik Direktör: Yücel İldizMersin İdmanyurdu: Yunus Arslan xx, Hakan Olkan xx, Abdulkadir Korkut xx, Gökhan Akkan xx, Mehmet Enes Sığırcı xx, Kudrettin Tekin xx, Emrah Özyaylaz xx (Ricardo Pedriel dk. 31 x), Mahmut Tekin xx (Güven Varol dk. 59 x), Tolga Şahin xx, Nurullah Kaya x, Tita xxYedekler: Nıkolay Borıslavov, Bekir Can, Mert, Atahan, FurkanTeknik Direktör: Levent ErişGol: Dodo (dk. 61) (Giresunsppor)Kırmızı kart: Nurullah (dk. 44) (Mersin İdmanyurdu)Sarı kartlar: Berkan, Hüsamettin, Panos (Giresunspor), Kudrettin, Tolga (Mersin İdmanyurdu)TEKNİK ADAMLARDAN AÇIKLAMATFF 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor sahasında konul ettiği Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Maçın arından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz yaptığı değerlendirmede, çok zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini bunun için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.Maçın ikinci yarısına kendilerinin hakim olduğunu belirten İldiz, "Çok zor bir mücadele olacağını biliyorduk ilk yarıda çok ciddi bir şekilde direnç gösteriler ve belli ölçülerde de buna muvaffak oldular devre sonuna kadar. İkinci yarı oyun tamamen rakip yarı alanda geçti. Gol bulmamız gerekiyordu ve bulduk golleri de bulabilirdik ama sonuç olarak bu maçlar ters maçlar bizim kayıpsız geçmemiz çok önemliydi. Bu maçı kesinlikle taraftarımızın desteği ile atlatmamız gerekiyordu. Atlattık maçın bu şekilde geçeceğini. Ben maçtan öncede söyledim zaten çünkü rakibin konumundan dolayı. Kazanmasını bildik bu çok önemli. Kalan üç tane finalimiz var bizi finallere götürmek için ve ya nereye götüreceğini göreceğiz. Her maç çok zorlu olacak ama kazanmak adına her şeyi yapacağız" dedi.MERSİN İDMANYURDU CEPHESİMaçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş, Giresunspor'da daha önce çalıştığını hatırlatarak, "Giresun'un futbola olan aşkını hepimiz çok yakından biliyoruz. Bu konuda da bugüne kadar yaptıkları çıkışları biliyoruz. Bu kulübü bu hale getiren herkesi tebrik ediyorum. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk oyuncu kalitesi olarak. Neticede belki de benim oyuncularım çok anlamlı bir duruş sergilediler asla korkmadılar, asla vazgeçmediler sonunda kadar mücadelelerini yapmaya çalıştılar. Çok genç bir kadromuz var çok genç oyunculardan kurulu bir takımımız var, şartları söylemeye gerek duymuyorum zaten. Mersin İdmanyurdu maalesef ki sahipsiz ve kimsesiz bir durum da inşallah ümit ediyorum herkes bu takıma sahip çıkar. 40. dakikada 10 kişi kalmanın sıkıntısını yaşadık. Elbette ki çok imkanı çok dar olan bir kadronun 60 dakika 10 kişi oynaması bizim için zaten çok büyük bir handikaptı ama gene de çocuklarımız ellerinden gelenin büyük mücadelesini ortaya koydular" ifadelerini kullandı.(Resul Yanbul /İHA)