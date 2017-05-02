SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Giresunspor tek golle kazandı
02.05.2017 22:11:37

Giresunspor tek golle kazandı

TFF 1. Lig'in 31

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor sahasında Mersin İdmanyurdu'nu konuk etti. Ligdeki iddiasını sürdüren Giresunspor Dodo'nun 61. dakikada attığı gol ile Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Giresunspor'un geliştirdiği atakta Recep sağ kanattan ortaladı, Mersin İdmanyurdu savunmasındaki Mehmet Enes ters bir vuruş yaptı. Kaleci Yunus Emre'yi geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Mersin savunması uzaklaştırdı.

44. dakikada Giresunsor'da gole giden Dodo Nurullah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonda son adam konumundaki Nurullah direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Kullanılan serbest vuruştan ise sonuç çıkmadı.

61. dakikada Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Recep'in pasını iyi kontrol eden Dodo ceza sahasının dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Yunus Emre'nin bakışları arasında filelerle buluştu. 1-0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler xx, Deniz Turgut xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Giresunspor: Eser Altın xx, Berkan Yıldırım xx, Onur Demir xx, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dodo xxx, Panos Dimitriadis xx, David Abwo xxx, Recep Aydın xx (Cihan dk. 81 x), Volkan Okumak xx (Dilaver dk. 88 ?), Özgür Can Özcan xx (Promise Isaac dk. 70 xx)

Yedekler: Anıl, Jones, Çağlar, Rızvan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Mersin İdmanyurdu: Yunus Arslan xx, Hakan Olkan xx, Abdulkadir Korkut xx, Gökhan Akkan xx, Mehmet Enes Sığırcı xx, Kudrettin Tekin xx, Emrah Özyaylaz xx (Ricardo Pedriel dk. 31 x), Mahmut Tekin xx (Güven Varol dk. 59 x), Tolga Şahin xx, Nurullah Kaya x, Tita xx

Yedekler: Nıkolay Borıslavov, Bekir Can, Mert, Atahan, Furkan

Teknik Direktör: Levent Eriş

Gol: Dodo (dk. 61) (Giresunsppor)

Kırmızı kart: Nurullah (dk. 44) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Berkan, Hüsamettin, Panos (Giresunspor), Kudrettin, Tolga (Mersin İdmanyurdu)

TEKNİK ADAMLARDAN AÇIKLAMA

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor sahasında konul ettiği Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Maçın arından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz yaptığı değerlendirmede, çok zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini bunun için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek maçı kazanmayı bildiklerini söyledi.

Maçın ikinci yarısına kendilerinin hakim olduğunu belirten İldiz, "Çok zor bir mücadele olacağını biliyorduk ilk yarıda çok ciddi bir şekilde direnç gösteriler ve belli ölçülerde de buna muvaffak oldular devre sonuna kadar. İkinci yarı oyun tamamen rakip yarı alanda geçti. Gol bulmamız gerekiyordu ve bulduk golleri de bulabilirdik ama sonuç olarak bu maçlar ters maçlar bizim kayıpsız geçmemiz çok önemliydi. Bu maçı kesinlikle taraftarımızın desteği ile atlatmamız gerekiyordu. Atlattık maçın bu şekilde geçeceğini. Ben maçtan öncede söyledim zaten çünkü rakibin konumundan dolayı. Kazanmasını bildik bu çok önemli. Kalan üç tane finalimiz var bizi finallere götürmek için ve ya nereye götüreceğini göreceğiz. Her maç çok zorlu olacak ama kazanmak adına her şeyi yapacağız" dedi.

MERSİN İDMANYURDU CEPHESİ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş, Giresunspor'da daha önce çalıştığını hatırlatarak, "Giresun'un futbola olan aşkını hepimiz çok yakından biliyoruz. Bu konuda da bugüne kadar yaptıkları çıkışları biliyoruz. Bu kulübü bu hale getiren herkesi tebrik ediyorum. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk oyuncu kalitesi olarak. Neticede belki de benim oyuncularım çok anlamlı bir duruş sergilediler asla korkmadılar, asla vazgeçmediler sonunda kadar mücadelelerini yapmaya çalıştılar. Çok genç bir kadromuz var çok genç oyunculardan kurulu bir takımımız var, şartları söylemeye gerek duymuyorum zaten. Mersin İdmanyurdu maalesef ki sahipsiz ve kimsesiz bir durum da inşallah ümit ediyorum herkes bu takıma sahip çıkar. 40. dakikada 10 kişi kalmanın sıkıntısını yaşadık. Elbette ki çok imkanı çok dar olan bir kadronun 60 dakika 10 kişi oynaması bizim için zaten çok büyük bir handikaptı ama gene de çocuklarımız ellerinden gelenin büyük mücadelesini ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

(Resul Yanbul /İHA)
    YORUM YAZ
HDP, AYM'ye başvurdu
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Sahte uygulamalarla bilgileriniz çalınabilir
Le Pen 'hırsızlıkla' suçlanıyor
Bir 'Fuat Avni' daha çıktı
Azerbaycan'dan tepki: Türkiye kararını kınıyoruz
Bursaspor'un yeni hocası belli oldu
Hediye - 'Oradaydım...”
Kılıçdaroğlu'ndan 'ihraç' resti!
Emniyeti işgal edip FETÖ dosyalarını kaçıracaklardı
'FETÖ ile mücadele işi sonunda o kadar sulandırılacak ki...'
İHH - Yetim Dayanışma Günleri
Dışişleri'nden açıklama: Erdoğan Putin ile ne konuşacak?
'Trump, Rakka operasyonu için Erdoğan'ın Washington ziyaretinin geçmesini bekliyor'
Erdoğan, 3 yıl sonra Ak Parti'de!
Yıldırım: Erdoğan'ı Genel Başkan adayı olarak teklif edeceğiz
CHP'li Fikri Sağlar: Kılıçdaroğlu tek adam oldu
Hamas'ın yayınladığı belgeye İsrail'den ilk tepki
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na 'Cumhurbaşkanı adayı olmazsan bırak' mesajı
Bahçeli'den FETÖ ile mücadele çıkışı! 'Siyasete gelince ağırdan alınıyorsa bir bit yeniği vardır'
'CHP'de A takımı revizyonu geliyor'
Times: NATO, Türkiye'de özgürlük ve demokrasi için sesini yükseltmeli
Yıldırım: Bundan sonra bu kadar rahat olmayacak
Erdoğan bugün AK Parti'ye üye oluyor
Suriye'de sivil savunma ekiplerine saldırı
Suriye'de sivil savunma ekiplerine saldırı
Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde sivil savunma ekiplerine ait ambulansın hedef alınması sonucu 4 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti.
02.05.2017 23:20:16
Cenaze evinde yangın
Cenaze evinde yangın
Çanakkale’nin Çan ilçesinde cenaze evinde yangın çıktı.
02.05.2017 23:05:23
Samuel Eto'o rekora koşuyor!
Samuel Eto'o rekora koşuyor!
Spor Toto Süper Lig'de 14 golü bulunan Samuel Eto'o, 4 gol daha atarsa Antalyaspor'un en golcü futbolcusu unvanının sahibi olacak.
02.05.2017 22:26:48
KPSS ne zaman?
KPSS ne zaman?
Geçtiğimiz yıl yoğun bir katılımın olduğu KPSS için bu yıl da aynı yoğunluk bekleniyor.
02.05.2017 22:22:29
HSK üyeliği için Meclise 83 başvuru yapıldı
HSK üyeliği için Meclise 83 başvuru yapıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için TBMM Başkanlığına 83 başvuru yapıldı.
02.05.2017 22:06:48
Mustafa Akıncı, İstanbul’a geliyor
Mustafa Akıncı, İstanbul’a geliyor
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini anlatmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın İstanbul’a geliyor.
02.05.2017 21:49:03
Rusya Devlet Başkanı Putin, Merkel ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Merkel ile görüştü
Putin, 'Suriyelilerin ölümünden sorumlu olanların bulunup cezalandırılması gereklidir.' dedi.
02.05.2017 20:50:04
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Emniyeti işgal edip FETÖ dosyalarını kaçıracaklardı
Emniyeti işgal edip FETÖ dosyalarını kaçıracaklardı
'FETÖ ile mücadele işi sonunda o kadar sulandırılacak ki...'
'FETÖ ile mücadele işi sonunda o kadar sulandırılacak ki...'
CHP'li Fikri Sağlar: Kılıçdaroğlu tek adam oldu
CHP'li Fikri Sağlar: Kılıçdaroğlu tek adam oldu
Azerbaycan'dan tepki: Türkiye kararını kınıyoruz
Azerbaycan'dan tepki: Türkiye kararını kınıyoruz
Almanya'da camiye bir ayda ikinci saldırı
Almanya'da camiye bir ayda ikinci saldırı
Yıldırım: Bundan sonra bu kadar rahat olmayacak
Yıldırım: Bundan sonra bu kadar rahat olmayacak
'CHP'de A takımı revizyonu geliyor'
'CHP'de A takımı revizyonu geliyor'
'PYD, Tabka'yı aldı'
'PYD, Tabka'yı aldı'
Erdoğan, 3 yıl sonra Ak Parti'de!
Erdoğan, 3 yıl sonra Ak Parti'de!
Erdoğan bugün AK Parti'ye üye oluyor
Erdoğan bugün AK Parti'ye üye oluyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları