21.01.2017 21:23:49

Giresunspor evinde kazandı

TFF 1. Lig'in 18

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR15. dakikada Barış ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Arif'in sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.18. dakikada Abwo'nun pasında topla buluşan Volkan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.24. dakikada Berkan'ın sağdan ortasında altıpasa yakın bir noktadan Recep'in kafa vuruşunda top kaleci Erce'den döndü. Dönen topa tekrar Recep'in kafa vuruşunda kaleci topu kontrol etti.48. dakikada Özgür Can'ın pasında topla buluşan Dodo'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.82. dakikada Dilaver'in ortasında kale önünde Özgür Can, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-090+3. dakikada Jones'i düşüren Arif, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.KÜNYEStat: Giresun AtatürkHakemler: Emre Malok x, Ömer Tevfik Özkoç x, Murat Temel xGiresunspor: Eser xx, Dimitriadis xxx, Volkan xxx (Jones dk. 78 x), Abwo xx (Dilaver dk. 68 xx), Berkan xxx, Recep xx, Özgür Can x, Dodo xx (Isaac dk. 68 x), Onur xxx, Özgür xxx, Hüsamettin xxYedekler: Anıl, Cihan Can, Çağrı, RızvanTeknik Direktör: Yücel İldizAltınordu: Erce xx, Uğur xx, Yusuf Acer xxx, Sinan xxx, Serkan xx (Enis dk. 78 x), Erdoğan xx (Seydi dk. 85 ?), Arif xx, Abdulkadir xx, Barış xx (Fatih dk. 58 x), Oğulcan xx, Yusuf Abdioğlu xxxYedekler: Berke, Kerim, HamitTeknik Direktör: Hüseyin EroğluGol: Özgür Can (dk. 82) (Giresunspor)Kırmızı kart: Arif (dk. 90+3) (Altınordu)Sarı kartlar: Dimitriadis (dk. 29), Dilaver (dk. 90+4)(Giresunspor) Erdoğan (dk. 72) Oğuzhan (dk. 73)(Altınordu AŞ)(Candemir Sarı/İHA)