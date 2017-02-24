24.02.2017 20:55:30

Giresunspor - Elazığspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor'un kendi sahasında Elazığspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

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TFF 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor'un kendi sahasında Elazığspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Giresunspor ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Elazığspor Atatürk stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmayı Giresunspor kendi saha ve seyircisi önünde 2-1'lık skorla kazandı.Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, maç sonu açıklamasında, "Çok iyi mücadele eden bir takım. Biz de bütün hafta boyunca buna çalıştık. Beklenmeyen sakatlıklarımızda olmasına rağmen. Tabii ki oyuncu arkadaşlarımızı kutluyoruz. Taraftarlarımızı kutluyoruz. Bundan sonra her müsabaka daha zor olacak. Hedefe gidiyorsanız her müsabakanın zorluğunun bilincinde olmalıyız. Bundan sonraki haftalarda da eksiklerimizi görerek bu zorlu müsabakaları aşacağız. Ancak bugün iyi mücadele eden bir takıma karşı kazanmasını bildik" dedi.Elazığspor Teknik Sorumlusu Bayram Kadir Bektaş ise, "Galip olmak amacıyla geldik ancak bu sahada böyle oynanabilirdi. Beklemediğimiz pozisyonlarda gol yedik. Daha atak oynayan biz olmamıza rağmen kontra ataklardan gol yedik. Çok kaliteli oyunculardan kurulu takım. Bu hafta çıkış yapalım dedik. İnşallah haftaya istediğimiz çıkışı yakalarız" diye konuştu.