20.02.2017 18:20:26

Giresunspor Elazığspor hazırlıklarına başladı

Giresunspor ligde yakaladığı seriyi Elazığspor karşısında da sürdürmek istiyor

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Giresunspor ligde yakaladığı seriyi Elazığspor karşısında da sürdürmek istiyor.Elazığspor, hazırlıklarına tesislerinde hız kesmenden başlayan Giresunspor kondisyon, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Yücel İldiz, yönetimindeki idmanı kulüp yöneticileri de takip etti.Elazığspor hazırlıkları ili ilgili açıklamalarda bulunan İldiz, "Her hafta çok daha zorlu, çok zorlu bir deplasmandan geldik. Kayıpsız döndüğümüz için mutluyuz ama o bitti artık Elazığspor hazırlıklarına başladık" dedi."LİGDE CİDDİ BİR BÜTÜNLÜK SAĞLADIK"Elazığ takımının çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten İldiz, "Eskişehir karşısında verdikleri mücadeleyi de net bir şekilde gördük. Çok da iyi takviyeler aldılar devre arası bu nedenle ligde bulundukları konumla takımın kapasitesi doğru orantılı değil o nedenle biz kiminle oynayacağımızı biliyoruz, zorlu bir maç olacağını da biliyoruz. Tabii ki başarılı olmak istiyorsanız, başarının devamını istiyorsanız zorlukların üstesinden gelmelisiniz, biz de bunun için çalışıyoruz. Cuma akşamı çok zorlu bir müsabaka oynayacağız ama şu ana kadar seyircimiz bizi müthiş destekliyor. Havaalanına kadar gelip bizi karşılayan taraftarımıza da teşekkürler. Ciddi bütünlük yakaladık, bu bütünlüğün devamı için kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. O nedenle iyi giderken eksiklikleri tamamlamak gerekir. Cuma akşamı çok zorlu bir müsabaka olacak tüm Giresunluların desteğini bekliyoruz. İnşallah onların desteği ile kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."PUANLARIN YAKIN OLMASI REKABETİ KIZIŞTIRIYOR""Puanların yakın olması tabi ki rekabeti iyice kızıştırıyor" diyen İldiz, şöyle devam etti:"Biz kimsenin puanına bakmıyoruz, biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Her hafta çok ayrı ayrı düşünüyoruz elimizden geldiğince kendi puanlarımızı çoğaltmaya çalışıyoruz bu nedenle hakikatten çok zorlu bir lig. Bu rekabet bana göre sezon sonuna kadar devam edecek. Ayakta kalan kazanacak ve ayakta kalan biz olmak istiyoruz."(Resul Yanbul /İHA)