27.02.2017 19:00:52

Giresunspor, çıkışını sürdürmek istiyor

Teknik direktör İldiz:- 'Her hafta üstüne katarak, hatalarımızı daha asgariye indirmemiz lazım'

TFF 1. Lig'de son 6 maçını kazanan Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Her hafta üstüne katarak, hatalarımızı daha asgariye indirmemiz lazım." dedi.

İldiz, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde her maçın final havasında geçtiğini söyledi.

Ligin 23. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan İldiz, "Ligin gerçekten çok sürpriz ekiplerinden bir tanesi, dün Eskişehirspor karşısında oynadıkları oyunu da gördük. Son derece iyi mücadele eden bir ekip, bu nedenle çok zorlu bir müsabaka oynayacağız." diye konuştu.

İldiz, her takımın kendine göre hedefi olduğuna dikkati çekerek, "Bu hedefler doğrultusunda tüm takımlar çalışıyor. Bizim her hafta üstüne katarak, hatalarımızı da asgariye indirmemiz lazım. Biraz daha üretici olmamız gerek." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'daki Giresunluları maça davet eden İldiz, taraftarların desteğini arkalarında görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, yeşil-beyazlı takım 5 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.



