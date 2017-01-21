21.01.2017 22:36:54

Giresunspor - Altınordu maçının ardından

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

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TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Ligde 2. yarına iyi başlamıştık. Kazanarak başlamıştık. Devre bitmeden de iyi maçlar oynamaya başlamıştık. Artık bunları hedefe doğru götürmemiz gerekiyordu. Bu müsabaka karşımızdaki rakip açısından baktığımızda genç enerjiktiler. İlk yarıda istediklerini başardılar, bizi oynatmadılar ve oyunumuzu da bozdular. Ancak 2. yarı hem oyuna yaptığımız müdahalelerle, hem de oyuncularımız biraz daha dikkatli davrandılar ve biraz daha ekip oyunu oynadık. Daha sonra takıma katkıda bulunsun diye aldığımız oyuncularımız eksikleri olmasına rağmen özveri ile takıma yardımcı olmaya çalıştılar. İyi bir yoldayız, sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, "Rakibin yetenekli ayakları olduğunu biliyorduk. Biraz daha savunmada kalmayı tercih ettik. İstediğimiz plan tuttu, maçın ilk bölümünde pozisyona giren takım Altınordu oldu ancak neticelendiremedik. Tabii önde biraz daha top tutamayınca, çıkarken kaptırdığımız toplar, rakibin bize baskı yapmasına neden oldu. İkinci yarı yine amacımız rakibi kalemizden uzak tutup, yakalayacağımız toplarla hücuma etkili bir şekilde çıkıp alanı daraltmaktı. İstediğimiz final pasını yapamadık. Golden önce oradaki topu tutabilseydik, geri gelmeyecekti ve kalemizde golü görmeyecektik. Baktığımızda yüzde yüz pozisyon vermediğimiz maçı kaybettik. Baştan sona kadar mücadele ettik. Rakibi de kutluyorum, onlara da başarılar dilerim. Onlar topa çok sahip olup oynadıkları için iyi göründü ama sonuçta biz ona biraz izin verdik. Bizim atamadığımız pozisyonlarda rakip atınca kazanamıyorsunuz. Daha çok çalışacağız" ifadelerine yer verdi.