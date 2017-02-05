05.02.2017 10:11:40

Giresun Ziraat Odalarından, Ticaret Borsasına suçlama

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ve Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, Giresun Ticaret Borsasının müstahsil satış miktarı listesinde oynama yaparak fındık üreticisinin alın terini ucuza kapatmak istediklerini iddia ettiler.

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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ve Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, Giresun Ticaret Borsasının müstahsil satış miktarı listesinde oynama yaparak fındık üreticisinin alın terini ucuza kapatmak istediklerini iddia ettiler.Karan ve Yaman yaptıkları ortak açıklamada, Ticaret Borsası verilerine göre, 2016-2017 fındık sezonunda 292 bin 429 kabuklu fındığın işlem gördüğü belirterek, "Revize edilmesine rağmen borsa çizelgelerinde halen 2016 yılı tahmini fındık rekoltesi 467 bin 707 ton olarak gösterilmektedir. Bu rakama göre üreticinin elinde 175 bin ton fındık olması gerekiyor" dediler.2016 Aralık ayı sonu müstahsil satış miktarı listesine düşülen notu da dikkate değer bulduklarını belirten Karan ve Yaman, "2016 mahsulü ile 2015 mahsulü fındıklarda işlem görmektedir. 6736 sayılı kanunla stok düzenlemesi yapılan miktar, 153 bin 295 tondur şeklinde ifade edilmiştir. Bu not ile Giresun Ticaret Borsası yeni sezona devir fındığı neredeyse ikiye katlayarak 330 bin tona çıkarmışlardır. Bu hesaba göre, 80 bin ton da 2015 yılından devir olduğu ileri sürülmekte ve toplam miktar 410 bin tona ulaşmaktadır. Bu neyin nesidir? Bu nasıl bir oyundur? 410 bin ton kabuklu fındık stoku beyan ederek, üreticinin elinde kalan fındıkları ucuza kapatmak için yeni bir senaryomu yazılmak mı istenilmekte. Üreticilerden kesilen borsa payıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü unutan ticaret borsaları yabancı alıcılara dost, fındık üreticisine düşman gibi davranmaktadır. Hangi eller fındık stokunu kağıt, kalemle 153 bin daha artırabiliyor. Yoksa hedef 2017 fındığı mı? Giresun Ticaret Borsası ve diğer borsaların bu yanlışa düşmemesini ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu konuya derhal müdahale ederek, bu yanlışa dur demesini bekliyoruz" şeklinde konuştular."Fındık üreticisi kendi kendine yeter"Karan ve Yaman, fındık ve fındık üreticisinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecekleri belirterek şu ifadelere yer verdiler:"Özellikle son iki yıldır fındıkta yaşanan sorunları yüksek bir sesle dile getirmemize rağmen ne yazık ki, üreticinin oyuyla seçilen siyasetçilerimizden gereken desteği yanımızda göremedik. Çeşitli defalar, 'Türk fındığı tekelleşiyor, birileri üreticinin alın terini gasp etmeye çalışıyor. Fındıkta oyun üzerine oyun oynanıyor' dememize rağmen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışında hiç kimse sesimizi duymadı yada duymazlıktan geldi. Hiçbir siyasetçimiz arayıp da, sizin derdiniz nedir, bu fındıkta ne olup bitiyor, yanlış veya doğru yapıyorsunuz diye sorarak bir bilgi istemedi. Giresun Ziraat Odası olarak, fındık ve fındık üreticisinin hakkını sonuna kadar savunmaya ve mücadeleye etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelede haklıyı, haksızı iyi ayırt eden bizlere destek veren üreticilerimize güveniyor ve teşekkür ediyoruz. Bu arada 2009 yılından beri fındıkta alan bazlı gelir desteği sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti hükümeti başbakanları, Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli ve emeği geçenlere teşekkürü bir borç bildiğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Bizim sitemimiz kesinlikle onlara değil, fındık üreticisini unutan siyasetçileredir."