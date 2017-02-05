SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Giresun Ziraat Odalarından, Ticaret Borsasına suçlama
05.02.2017 10:11:40

Giresun Ziraat Odalarından, Ticaret Borsasına suçlama

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ve Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, Giresun Ticaret Borsasının müstahsil satış miktarı listesinde oynama yaparak fındık üreticisinin alın terini ucuza kapatmak istediklerini iddia ettiler.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ve Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, Giresun Ticaret Borsasının müstahsil satış miktarı listesinde oynama yaparak fındık üreticisinin alın terini ucuza kapatmak istediklerini iddia ettiler.

Karan ve Yaman yaptıkları ortak açıklamada, Ticaret Borsası verilerine göre, 2016-2017 fındık sezonunda 292 bin 429 kabuklu fındığın işlem gördüğü belirterek, "Revize edilmesine rağmen borsa çizelgelerinde halen 2016 yılı tahmini fındık rekoltesi 467 bin 707 ton olarak gösterilmektedir. Bu rakama göre üreticinin elinde 175 bin ton fındık olması gerekiyor" dediler.

2016 Aralık ayı sonu müstahsil satış miktarı listesine düşülen notu da dikkate değer bulduklarını belirten Karan ve Yaman, "2016 mahsulü ile 2015 mahsulü fındıklarda işlem görmektedir. 6736 sayılı kanunla stok düzenlemesi yapılan miktar, 153 bin 295 tondur şeklinde ifade edilmiştir. Bu not ile Giresun Ticaret Borsası yeni sezona devir fındığı neredeyse ikiye katlayarak 330 bin tona çıkarmışlardır. Bu hesaba göre, 80 bin ton da 2015 yılından devir olduğu ileri sürülmekte ve toplam miktar 410 bin tona ulaşmaktadır. Bu neyin nesidir? Bu nasıl bir oyundur? 410 bin ton kabuklu fındık stoku beyan ederek, üreticinin elinde kalan fındıkları ucuza kapatmak için yeni bir senaryomu yazılmak mı istenilmekte. Üreticilerden kesilen borsa payıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü unutan ticaret borsaları yabancı alıcılara dost, fındık üreticisine düşman gibi davranmaktadır. Hangi eller fındık stokunu kağıt, kalemle 153 bin daha artırabiliyor. Yoksa hedef 2017 fındığı mı? Giresun Ticaret Borsası ve diğer borsaların bu yanlışa düşmemesini ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu konuya derhal müdahale ederek, bu yanlışa dur demesini bekliyoruz" şeklinde konuştular.

"Fındık üreticisi kendi kendine yeter"

Karan ve Yaman, fındık ve fındık üreticisinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecekleri belirterek şu ifadelere yer verdiler:

"Özellikle son iki yıldır fındıkta yaşanan sorunları yüksek bir sesle dile getirmemize rağmen ne yazık ki, üreticinin oyuyla seçilen siyasetçilerimizden gereken desteği yanımızda göremedik. Çeşitli defalar, 'Türk fındığı tekelleşiyor, birileri üreticinin alın terini gasp etmeye çalışıyor. Fındıkta oyun üzerine oyun oynanıyor' dememize rağmen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışında hiç kimse sesimizi duymadı yada duymazlıktan geldi. Hiçbir siyasetçimiz arayıp da, sizin derdiniz nedir, bu fındıkta ne olup bitiyor, yanlış veya doğru yapıyorsunuz diye sorarak bir bilgi istemedi. Giresun Ziraat Odası olarak, fındık ve fındık üreticisinin hakkını sonuna kadar savunmaya ve mücadeleye etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelede haklıyı, haksızı iyi ayırt eden bizlere destek veren üreticilerimize güveniyor ve teşekkür ediyoruz. Bu arada 2009 yılından beri fındıkta alan bazlı gelir desteği sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti hükümeti başbakanları, Başbakan Yardımcımız Nurettin Canikli ve emeği geçenlere teşekkürü bir borç bildiğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Bizim sitemimiz kesinlikle onlara değil, fındık üreticisini unutan siyasetçileredir."

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Ağrı'da PKK soruşturması
Ağrı'da PKK soruşturması
PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, 7 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.
05.02.2017 10:32:34
Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi
Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi
Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.
05.02.2017 10:11:54
Donald Trump, Poroşenko ile görüştü
Donald Trump, Poroşenko ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.
05.02.2017 09:49:48
Tatvan'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Tatvan'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyü 3.5 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
05.02.2017 09:22:34
Benzin istasyonunda korkutan yangın
Benzin istasyonunda korkutan yangın
Ankara’da benzin istasyonundaki akaryakıt tankerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
05.02.2017 09:14:29
Samsun'da trafik kazası: 2 ölü
Samsun'da trafik kazası: 2 ölü
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
05.02.2017 09:04:16
ABD ile Rusya arasında işbirliği artıyor
ABD ile Rusya arasında işbirliği artıyor
ABD ve Rusya BM daimi temsilcilerinin ‘ülkelerindeki eğilimlere uygun olarak yakın işbirliği yapma' niyetinde olduğu belirtildi.
05.02.2017 01:02:36
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Adil Öksüz' Tweet attı
'Adil Öksüz' Tweet attı
Başbakan Yıldırım'dan videolu 'evet' kampanyasına tepki
Başbakan Yıldırım'dan videolu 'evet' kampanyasına tepki
Başbakan Çamlıca TV Kulesi için tarih verdi
Başbakan Çamlıca TV Kulesi için tarih verdi
'Fransa Anayasa Mahkemesi Türkiye'yi haklı çıkardı'
'Fransa Anayasa Mahkemesi Türkiye'yi haklı çıkardı'
Alman dergisinin Trump kapağı ortalığı karıştırdı
Alman dergisinin Trump kapağı ortalığı karıştırdı
İran'dan füze tatbikatı
İran'dan füze tatbikatı
IŞİD El-Bab'da su şebekelerini tünel olarak kullanıyor
IŞİD El-Bab'da su şebekelerini tünel olarak kullanıyor
İlber Ortaylı, Trump'ı ve ABD'yi yazdı: Haç ve Hilal gerilimi çok şeye mal olur...
İlber Ortaylı, Trump'ı ve ABD'yi yazdı: Haç ve Hilal gerilimi çok şeye mal olur...
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
ABD Dışişleri Bakanlığı: Vize yasağını geri çevirdik
ABD Dışişleri Bakanlığı: Vize yasağını geri çevirdik
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları