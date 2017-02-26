27.02.2017 09:49:58

Giresun Üniversitesi 'Hocalı' için yürüdü

Giresun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Avrasya Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) tarafından düzenlenen 25. yılında 'Hocalı Soykırımı Uluslararası Sempozyumu' çerçevesinde 'Hocalıyı anma ve soykırımı kınama yürüyüşü' yapıldı.

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Giresun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Avrasya Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) tarafından düzenlenen 25. yılında "Hocalı Soykırımı Uluslararası Sempozyumu" çerçevesinde 'Hocalıyı anma ve soykırımı kınama yürüyüşü' yapıldı.Gazi Paşa yerleşkesinden başlayarak Gazi Caddesi boyunca devam eden anma yürüyüşüne İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Hocalı Soykırımı Uluslararası Sempozyumu Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Betül Karagöz Yerdelen ve Yrd. Doç. Dr. Abbas Karağaçlı ile birlikte akademik personel, çok sayıda öğrenci, Azerbaycan ve diğer bölgelerinden sempozyum için gelen bilim insanları katıldı.Hocalı Soykırımı Şehitlerinin anısına sessizce gerçekleşen yürüyüş boyunca Hocalı'da yapılan katliamı protesto eden pankartlar ve dövizler taşındı.Yürüyüşün ardından Ata Park'ta toplanan katılımcılara hitaben konuşan, Prof. Dr. Betül Karagöz Yerdelen, Ermeni çetelerce katledilen 614 masum insanın maruz kaldıkları insanlık dışı muameleleri anlattı. Konuşmanın ardından grup daha sonra sessizce dağıldı.