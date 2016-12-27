SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Giresun Emniyeti suç makinelerine 'dur' dedi.
27.12.2016 19:23:18

Giresun Emniyeti suç makinelerine 'dur' dedi.

Giresun'da 4 ayrı hırsızlık ve cinayet olayının zanlıları, emniyetin yaptığı titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Giresun'da 4 ayrı hırsızlık ve cinayet olayının zanlıları, emniyetin yaptığı titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Bulancak ilçesi Şemsettin Mahallesi'nde saat 01.40 sıralarında, müstakil iki katlı binada meydana gelen yangında bina tamamen yanmış ve bina içerisinde tanınamayacak şekilde bir ceset bulunmuştu. Cesedin yapılan açık kimlik tespitinde O.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmişti. Akabinde yapılan araştırma ve ön otopsi raporu sonucunda şahsın av tüfeği ile öldürülerek ikamette yangın çıkartıldığı anlaşıldı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen H.D. ve A.Ç. isimli şahıslar Bulancak ilçesinde olayın yaşandığı aynı gün bir adet pompalı tüfek, bir adet av tüfeği, bir çift eldiven, bir adet kar maskesi ve bıçak ile birlikte yakalandı.

Olayın üçüncü faili olduğu tespit edilen ve cezaevi firarisi olarak 'kasten adam öldürme ve hırsızlık' suçları ile birlikte toplam 8 ayrı suçtan aranan K.Y. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sıkı takip ve titiz çalışmalar neticesinde Giresun il merkezinde saklandığı tespit edilen ikamete yapılan operasyonla yakalandı.

Adı geçen şahısların çapraz sorgulamaları ve yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda O.K.'yi av tüfeği ile öldürdükten sonra ikameti yakarak olay yerinden kaçtıkları anlaşıldı.

Olayla ilgili devam eden çalışmalarda A.Ç. ve K.Y.'nin Bulancak ilçesinde daha önce, bir marketten 1 adet laptop bilgisayar ile toplam 7 bin TL değerinde sigara çalınması, ardından bir AVM'nin camının kırılarak 215 paket çeşitli markalarda toplam 2 bin 278 TL'lik sigaranın çalınması, daha sonra bir ortaokuldan toplam 800 TL para ile okul kantininden yiyecek malzemelerinin çalınması ile Giresun il merkezindeki bir ilkokulda müdür yardımcısının odasının kapısını kırmak suretiyle kasadan 500 TL para çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kasten adam öldürme ve hırsızlık olaylarını gerçekleştiren H.D., A.Ç. ve K.Y. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

İsrail’den Arap milletvekiline 10 günlük ev hapsi
İsrail’den Arap milletvekiline 10 günlük ev hapsi
İsrail'de bir mahkeme, gözaltına alınan Arap Milletvekili Basil Gattas’ı 10 gün ev hapsi cezasına çarptırdı.
27.12.2016 20:30:21
Jandarmaya ateş açıldı: 1 asker yaralı
Jandarmaya ateş açıldı: 1 asker yaralı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde cinayetten aranan bir kişi, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak ateş açtı. Olayda bir uzman çavuş yaralandı.
27.12.2016 20:12:18
İstanbul'un arsa ve arazilerinin toplam değeri
İstanbul'un arsa ve arazilerinin toplam değeri
Yaklaşık 5,2 milyar metrekare alana sahip İstanbul'da yol ve göl gibi değer atanması mümkün olmayan alanlar dışında kalan arsa ve arazilerin toplam değeri 2 trilyon dolar.
27.12.2016 20:08:22
Borsa günü düşüşle kapattı
Borsa günü düşüşle kapattı
Borsa günü yüzde 0,43'lük düşüşle tamamladı.
27.12.2016 18:47:17
Yeni yılda süte zam
Yeni yılda süte zam
Ulusal Süt Konseyi, yeni yıldan itibaren üreticiden alınan süte litre başına 6 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
27.12.2016 18:16:15
Kırgızistan’da askeri mahkemeler kaldırıldı
Kırgızistan’da askeri mahkemeler kaldırıldı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, askeri mahkemelerin kaldırılmasını öngören kanun değişikliğini onayladı.
27.12.2016 17:42:04
El-Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı
El-Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekatında IŞİD tarafından yapılan saldırıda şehit olan 2 bordo berelinin cenazeleri, Gaziantep Havalimanında düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
27.12.2016 17:32:18
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
Rejim: YPG'nin görevi bitti!
Rejim: YPG'nin görevi bitti!
Türkiye'nin yeni tartışması: Suriyelilerle 2. evlilik
Türkiye'nin yeni tartışması: Suriyelilerle 2. evlilik
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası
Obama'dan çok konuşulacak seçim iddiası
PKK'dan Barzani'ye Şengal mesajı
PKK'dan Barzani'ye Şengal mesajı
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
Esed, Hristiyanlarla ayin yaptı
'CHP ve Kılıçdaroğlu'na alternatif geliyor'
'CHP ve Kılıçdaroğlu'na alternatif geliyor'
İngiltere itiraf etti: Türkiye bizi sollayacak
İngiltere itiraf etti: Türkiye bizi sollayacak
Suriyeli mültecilere 'tapu' çağrısı: Herkes getirsin
Suriyeli mültecilere 'tapu' çağrısı: Herkes getirsin
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Türkmenler: 15 Temmuz'da tehdit edildik
Türkmenler: 15 Temmuz'da tehdit edildik
Kudüs Tv'nin yayını durduruldu
Kudüs Tv'nin yayını durduruldu
Ev hapsindeki İranlı muhalif lider istifa etti
Ev hapsindeki İranlı muhalif lider istifa etti
Türkiye'nin yeni tartışması: Suriyelilerle 2. evlilik
Türkiye'nin yeni tartışması: Suriyelilerle 2. evlilik
Kurtulmuş'tan yakıldığı iddia edilen 2 Türk askerine ilişkin açıklama
Kurtulmuş'tan yakıldığı iddia edilen 2 Türk askerine ilişkin açıklama
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
PKK ile ilgili ürküten IŞİD iddiası
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Cübbeli Ahmet: Kafir olmayın
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı
'CHP ve Kılıçdaroğlu'na alternatif geliyor'
'CHP ve Kılıçdaroğlu'na alternatif geliyor'
Trump: BM vakit geçirilen kulüpten ibaret
Trump: BM vakit geçirilen kulüpten ibaret

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları