11.05.2017 13:27:35

Giresun'dan İranlı yatırımcılara çağrı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) ile Giresun Turizm İşletmecileri Derneği (GİTUDER) öncülüğünde İran'dan gelen 45 kişilik turizm acente sahiplerine Ticaret Odası toplantı salonunda turizm ve diğer yatırım alanlarında sunum yapıldı.

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Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) ile Giresun Turizm İşletmecileri Derneği (GİTUDER) öncülüğünde İran'dan gelen 45 kişilik turizm acente sahiplerine Ticaret Odası toplantı salonunda turizm ve diğer yatırım alanlarında sunum yapıldı.Güney Azerbeycan'la dostluğu ve ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade eden GİTUDER Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, "Bu dostluğu büyütmek ve karşılıklı ticarete dönüştürmek ve kazanmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl nevruzda 160 kişilik bir ekibi Giresun'umuzda ağırladık ve o seyahatin ardından daha büyük bir ekiple gelmek istiyoruz yanıtını aldık. Bizlerin avantajı gittiğimiz yerde Türkçe'nin biliniyor olması, yabancılık çekmiyoruz. Türk milletinin misafirperverliğini hissediyoruz. Giresun güvenli bir şehir, kavganın gürültünün olmadığı, büyük şehirlerin arasına sıkışmış, doğal güzellikleri olan saklı bir cennettir. Yatırım yapacak olanlara gerçekten herkes çok yardımcı olacaktır' dedi."Giresun yatırım için bakir bir il"Giresun'un turizm başta olmak üzere yatırım yönünden bakir bir il olduğunu da söyleyen GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise "Bu kadar bakir bir il olmasından yola çıkılarak bile yatırım yapılması gereken bir yerdir. Doğa turizmi olarak eşsiz olduğumuzu düşünüyorum. İlk gelen yatırımcılar ekonomik yatırımlarını gerçekten ekonomik olarak yapacaklar daha sonra gelecekler ise o kadar şanslı olmayacaklar. Giresun ekonomisini Tebriz Ticaret Odası'nda anlatmıştım. Tekrar olarak Giresun ekonomisi yüzde 70-80 fındığa, yüzde 10-20'de çaya dayalı bir ekonomidir. Yani Giresun tarıma dayalı bir ekonomi konumunda bulunmaktadır. Çay ve fındıkta dünyanın en kaliteli ürünlerini üretmektedir. Bunun yanı sıra ilimizde iş gücü çok ucuz , yaklaşık 50 tane konfeksiyon atölyesi bulunan ilimizde aynı zamanda ağaç sanayine de yatırım yapabilirsiniz. Maden suyu ve su yatakları bakımından zengin bir şehir olan Giresun'a farklı alanlarda yatırım yapabilirsiniz. Giresun TSO olarak bizler her zaman sizin yanınızdayız" diye konuştu.