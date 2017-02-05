05.02.2017 09:42:51

Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 22 gram uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

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Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 22 gram uyuşturucu maddesi ele geçirdi.Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının deşifre edilmesi, uyuşturucu madde kullanılmasının engellenmesi, uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan Giresun'a bir şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda U.L. isimli şahıs polis tarafından Giresun Otogarı'nda yakalandı. U.L.'nin yapılan üst aramasında 22 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Polis U.L.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı.