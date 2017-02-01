01.02.2017 09:20:36

Giresun’da trafik kazası

Giresun’da buzlu yol can aldı, dereye uçan araçta bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İHA'nın edindiği bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi istikametinden Bulancak istikametine gitmekte olan Ömer Aydın idaresindeki 06 EG 854 plakalı araç taşocağı mevkiine geldiğinde yolun buzlu ve kaygan olması neticesinde kayarak dereye uçtu.

Araç içersinde bulunan Esenköy nüfusuna kayıtlı sürücü Ömer Aydın (54) kaza yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisindeki eşi ve diğer bayan şahıs ise hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Ömer Aydın ise AFAD Ekipleri ile beraber Cumhuriyet Savcısı'nın nezaretinde araçtan çıkarıldıktan sonra otopsi için hastaneye gönderildi.

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