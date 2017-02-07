07.02.2017 13:52:31

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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Giresun'un Tirebolu ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Tirebolu ilçesi Düzköy köyü yakınlarında Mahmut Türk (46) yönetimindeki 28 AJ 252 plakalı araç, emniyet şeridinde park halindeki Cemal Ünver (47) yönetimindeki 73 SB 713 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan Orhan Tekin (28) olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücü Mahmut Türk ile araçta bulunan Busegül Buket Türk (17) Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.