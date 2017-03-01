02.03.2017 01:34:27

Giresun'da iş dönüşü kaza: 7 yaralı

Giresun'da inşaatta çalışan işçileri taşıyan otomobil dereye yuvarlandı, araçta bulunan 7 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

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Giresun'da inşaatta çalışan işçileri taşıyan otomobil dereye yuvarlandı, araçta bulunan 7 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.Edinilen bilgilere göre, Görele ilçesine bağlı Ömerli köyünde inşaatta çalışan ve çoğunluğu akraba olan inşaat işçileri, Halis U. yönetimindeki 61 NC 312 plakalı otomobil ile akşam saatlerinde evlerine dönüyorlardı. Sürücü Halis U'nun, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil dereye yuvarlandı. Kazada araçta bulunan sürücü Halis U. İle birlikte Ayten U. (38), Çetin U. (22),Peri U. (22), Muteber T. (59), Fadime T. (37), Ekrem Y. (16), yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Görele Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan, kaza yapanların akraba olduğu ve inşaatta çalıştıkları. Kazada yaralanan kadınların inşaatta kum taşıdığı erkelerin ise duvar ustalığı yaptığı öğrenildi.