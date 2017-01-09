09.01.2017 23:54:59

Giresun'da iki ilçede eğitime kar engeli

Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

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Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.