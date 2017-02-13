13.02.2017 19:54:58

Giresun'da emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı

GİRESUN (İHA) â€' Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

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GİRESUN (İHA) â€" Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince 'ByLock' kullandıkları tespit edilen aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.