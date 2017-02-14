14.02.2017 12:42:36

Giresun'da EMİT Fuarı değerlendirildi

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, EMITT 2017 Turizm Fuarı değerlendirme toplantısı yapıldı.

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Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, EMITT 2017 Turizm Fuarı değerlendirme toplantısı yapıldı.Toplantıda konuşan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, "EMITT Fuarı'na bu yıl ciddi bir hazırlık yaptık ve katıldık. Gelecek organizasyon adına iyi izlenimler ve tecrübeler edindik. Tur firmalarının taleplerini gördük. Giresun yaylalarının ağırlıklı yatak kapasitesi, yöresel hediyelik eşya satış alanları, tur otobüslerinin şehir merkezinde bekleme alanları, yaylaların restoran ve tuvalet alanları ihtiyacı talepler arasında yer almaktadır. Bugün buraya EMITT Fuarını Giresun adına değerlendirmeye, turizmde başta neler yapabiliriz tartışmaya geldik. Bu noktada DOKA Giresun Turizm Eylem Planı çalışmasını inceledim, teknik olarak Giresun adına olumlu bir projedir. Başka projelerde olacaktır mutlaka ancak tek proje etrafında, eksikleri ve önerileri ekleyerek gitmemiz Giresun'un geleceği adına önemlidir. Bizim görevimiz uzun vadeli eylem planları ve projeler ile Giresun'u turizme hazırlamaktır. EMITT bu eylem planlarından sadece biridir ve önemli bir başlangıç yaptık ancak ilerleyen yıllarda daha profesyonel ve organizasyoncu olacağız" dedi.Toplantıda söz alan Giresun Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner ise "EMITT Fuarı birlikte katıldığımız için tur firmaları gözünde ciddi izlenimler bıraktığımız bir çalışma oldu. Tur firmaları, Giresun artık bu işe ciddi eğilmektedir diyerek, taleplerini ilettiler. Şimdi bu talepleri karşılamak için eylem zamanıdır. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim. Ayrıca şu müjdeyi de vermek isterim, Ortadoğu'dan 60 çarter uçağı bu dönemde Ordu-Giresun Havaalanına inecektir" ifadelerini kullandı."Biz Trabzon ya da Rize'nin pastasını elde etmek değil, turizmde yeni bir alan oluşturmak amacındayız"Turizmde yeni yerlerin ve doğa güzelliklerin tanıtılmasının önemine vurgu yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci de " Dünya turizm potansiyelini ve ülkemizin turizmdeki yerini bilerek Karadeniz'in içinde yer alan bir Giresun ili olarak turizmde biz var olduğumuzu yavaş yavaş gösteriyoruz. Biz bakir yaylalarımız ve doğal zenginliklerimiz ile Trabzon ya da Rize'nin pastasını elde etmek değil, turizmde yeni bir alan oluşturmak amacındayız. Turizmde üç öğe vardır. Altyapı, tanıtım ve yatırım. Altyapı yerel idarelerin işi olmakla birlikte yatırım ticaret odası üyeleri ağırlıklı işadamının işidir. Tanıtım ise komple bir çalışmadır. Bölgemizdeki en önemli sorun yaylaların turizm imar planlarının olmayışıdır. Bu konuda oluşturulacak bir proje ilimizin turizmine ivme kazandıracaktır" diye konuştu.