07.02.2017 20:28:47

Giresun'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Giresun'da terör terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

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Giresun'da terör terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik Giresun merkezli İstanbul ve Adana'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda A.M., B.A.F., S.M, isimli yabancı uyruklu şahıslar ile A.K.,F.Ö. isimli Türk Vatandaşları ve yabancı uyruklu şahıslara para karşılığı adres verdiği belirlenen Ö.B. isimli emlakçı gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara çıkartılan A.M., B.A.F ve S.M. isimli yabancı uyruklu şahıslar tutuklanırken, A.K. ve F.Ö. isimli şahıslar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ö.B. isimli şahıs ise ifadesinin ardından salıverildi.Yapılan operasyonda şahısların dijital materyallerine el konulduğu ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi.(Candemir Sarı/İHA)