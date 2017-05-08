09.05.2017 11:30:50

Giresun'da akılalmaz olay

Giresun'da yamaçtan kopan dev kaya yuvarlanarak bir evin balkonuna düştü

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Giresun'da yamaçtan kopan dev kaya yuvarlanarak bir evin balkonuna düştü.Giresun'un Görele ilçesi Cillioğlu mahallesinde dün gece fındık bahçesindeki kayalıklardan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya kütlesi yaklaşık 200 metre yuvarlandıktan sonra Talip Kaçar'a ait evin balkonuna düştü. Balkonun hemen ardındaki odada kalan ev halkı ise deprem korkusuyla uyandı.Gece yarısı evlerinin balkonuna düşen kaya kütlesiyle şok yaşayan Talip Kaçar "Gece yarısı büyük bir korku ile uyandık. Fırtınadan dolayı elektrikler kesik olduğu için hiç bir şey göremedik ve deprem olduğunu sanarak dışarı fırladık. Daha sonra gün aydınlandığında kaya parçasını gördüğümüzde ise şok olduk. Yaklaşık 20 metrelik mesafedeki yamaçtan kopan 15-20 tonluk kaya parçası evin kapısındaki aracın üzerinden dahi zıplayarak gelip balkona konmuş. Balkondan biraz ileri yuvarlansa ardındaki odada kalıyorduk ki zarar görürdük. Allah korumuş" dedi.Talip Kaçar, kayanın balkondan kaldırılması için belediye ve AFAT ekiplerine haber verdiğini söyledi.(Bekir Öztürk /İHA)