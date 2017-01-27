27.01.2017 16:38:57

Giresun'da 148 köy yolu ulaşıma açıldı

Giresun'da etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 449 köy ve mahallenin 148'i, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldı.

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Giresun'da etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 449 köy ve mahallenin 148'i, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldı.Giresun İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 148 köy yolu ulaşıma açıldı. Giresun İl Genel Meclis Başkanı Mürşit Gürel, ekiplerin 24 saat kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve kapalı olan 301 köy ve mahalle yolunun açılması için de gerekli çalışmaların devam ettiğini söyledi.