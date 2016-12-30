30.12.2016 14:06:28

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, 2016 yılını değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, 2016 yılını değerlendirerek acı dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

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Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, 2016 yılını değerlendirerek acı dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.2017 yılının umut, barış ve sevgi yılı olmasını dileyen Aksu "2016 yılında ülkemizde ve dünyada yaşanan olumsuzluklar, terör olayları, savaşlar, insan hakları ihlalleri, demokrasiye karşı yapılan müdahale içimizi acıtmıştı. Ülkemizde ve dünyada yaşanan hiçbir olumsuzluk bizleri umutsuzluğa sevk etmemelidir. Terörün pençesinde bulunan çocukların kurtarılması, savaşların sona erdirilmesi, demokrasi ve hukukun egemen olması, dünyanın barış platformu olması en büyük dileğimizdir. Terörün ve savaşın yaşam hakkını yok ettiği şehitlerimizi, sivillerimizi saygıyla anarken, gazilerimize acil şifalar dileklerimi tekrarlıyorum. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bağımsız bir ülke bırakan, atalarımızı da saygıyla, minnetle anıyorum. En büyük güç, sevgidir. En büyük hazine barıştır. En büyük kazanç sağlıktır. Bu duygu ve düşüncelerimle, tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.