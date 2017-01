29.01.2017 17:09:51

Girdiği ikametten para ve tüfek çalan hırsız yakalandı

Adıyaman'da bir ikamete girerek para ve tüfek çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman'da bir ikamete girerek para ve tüfek çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde bulunan bir ikamete giren A.S., evde bulunan bir miktar para ile tüfek ve tüfeğe ait fişekleri çalarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra hırsızlık olayının gerçekleştiğini fark eden ev sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler evde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren şahsın A.S. olduğunu tespit etti. Olayı gerçekleştiren şahsın tespit edilmesinin ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu A.S., çaldığı malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.