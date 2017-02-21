21.02.2017 17:40:13

Gine Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü'ne Tadilat ve Donanım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gine Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü'ne tadilat ve donanım desteğinde bulunuldu.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gine Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü'ne tadilat ve donanım desteğinde bulunuldu.Gine Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü tarafından TİKA'ya yapılan talep doğrultusunda, söz konusu müdürlüğün çalışma şartlarının iyileştirilmesi için ihtiyaç duyduğu tadilat ve donanım malzemeleri TİKA tarafından gerçekleştirildi.Soğutma sisteminin ve bilgisayarların dahi olmadığı Müdürlük binasında oluşan olumsuz çalışma şartları çalışanların performansının da etkilenmesine sebep olmaktaydı. Proje kapsamında Müdürlüğün tadilat-tamirat işleri tamamlanmış, ilk etapta acil ihtiyaç duyulan 7 ofisin soğutma sistemi kurulmuş, söz konusu Ofislerde kullanmak üzere donanım malzemeleri TİKA tarafından temin edildi.TİKA tarafından temin edilen malzemeler düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi. Törende açıklamada bulunan T.C. Konakri Büyükelçisi Nur Sağman, söz konusu projenin sadece bir başlangıç olduğunu, Gine-Türkiye ilişkilerindeki olumlu havanın artarak devam edeceğini belirtti.TİKA Konakri Program Koordinasyon Ofisi Koordinatör Yardımcısı Mehmet Özdemir ise geçtiğimiz günlerde TİKA Konakri Program Koordinasyon Ofisinin açıldığını, geçmiş dönemde yapılan projelerin yanı sıra ofisin açılmasıyla birlikte özellikle sağlık alanında verilen desteklerin artacağını söyledi. TİKA Konakri Program Koordinasyon Ofisi Koordinatör Yardımcısı Özdemir, TİKA'nın Gine'ye yönelik projelerinin aratarak devam edeceğini ifade ederek konuşmasını tamamladı.